Bav se golfem přibližuje ideální rodinný sport

Tuto podmínku splňuje pouze golf. Hendikepový systém vyrovnává rozdíly mezi zkušenými hráči a začátečníky, stejně tak stírá rozdíly ve věku a mezi pohlavími. Ideální možnost jak trávit společně volný čas.

Poznejte Bav se golfem, platformu pro začátečníky i zkušené

Golf míval díky minulému režimu pověst nedostupného sportu pro vyvolené. Mocipáni socialistického sportu se na golf, stejně jako velmi dlouho i na tenis, dívali skrz prsty. Individuální sporty se jim nehodily do jejich záměrů a díky úzkému počtu hřišť ani nebylo možné golf rozšířit mezi širokou veřejnost. Především v posledních dvaceti letech ale zaznamenal český golf obrovský boom a přiblížil nesmírně zdravý sport všem aktivním lidem, kteří nedají na předsudky.

V Česku vyrostlo postupně 107 hřišť, golfové resorty jsou dostupné většině českých a moravských regionů. Více než 53 tisíc hráčů a především stoupající podíl dětí a žen jsou toho jednoznačným důkazem.

Poznejte Bav se golfem, platformu pro začátečníky i zkušené

Rozhodli jste se také, že letos už s tím golfem konečně začnete? Nebo alespoň chcete poznat, co na něm je tak atraktivního? K potřebným informacím, co od golfu můžete čekat, jak se o něm dozvědět více a rovnou ho vyzkoušet, se dnes lze dostat mnohem snadněji než dříve. Nejjednodušší bude sáhnout po tom, co funguje a bylo odzkoušeno – například (nejen mezi začátečníky) oblíbená platforma Bav se golfem, která má za sebou téměř dvě úspěšné sezóny. A také několik akcí s názvem Den Bav se golfem, které představily letos golf v různých místech republiky.

Vstupní brána do golfového světa

Možná máte kamaráda golfistu, který vás dokážete nasměrovat, možná jste už někdy golf alespoň na chvíli vyzkoušeli. Ale začít můžete i bez rad od jiných – sami, z domova na internetu, nejlépe na webu Bav se golfem (www.bavsegolfem.cz). Jeho výhodou je, že se velmi rychle zorientujete a budete se sem opakovaně vracet. Dostanete přehlednou nabídku golfových hřišť a klubů v nejbližším okolí i akcí pro nové adepty golfu za minimální náklady. A pokud se rozhodnete u golfu zůstat, naleznete tam určitě i další potřebné rady. Své akce zde ostatně nabízí aktuálně již 88 českých a moravských resortů, přičemž řada z nich pořádá speciální akce pro celé rodiny, pro dámy a děti.

Den Bav se golfem letos opakovaně otevřel dveře do nepoznaného světa

Na uvedeném webu se však zájemci o golf dozvědí také o dalších akcích, které pro ně chystá Česká golfová federace ve spolupráci s kluby. Letos spolupořádala prostřednictvím Bav se golfem tři velké akce, které byly koncipovány s celodenním programem, na celý červen se platforma dokonce obarvila na růžovo na podporu ženského golfu a několik desítek klubů připravilo speciální akce na podporu celosvětového Women’s Golf Day (4. června).

Není náhoda, že v mezinárodním srovnání nárůstů podílu žen a dívek mezi registrovanými golfisty patří Česká republika mezi nejlepší. Česká golfová federace se pro propagaci platformy mezi mladými adepty spojila s youtuberem Johny Machettem, který nastartoval svoji golfovou kariéru a strhnul s sebou řadu následovníků, kteří pochopili, že zábavu nelze hledat pouze na svých elektronických zařízeních.

A tak se uskutečnil Den Bav se golfem v Hradci Králové, Brně a Uherském Hradišti, vrcholem pak byl doprovodný program Bav se golfem v rámci významného profesionálního turnaje D+D REAL Czech Masters na Albatrossu, kde si aktivní golfisté i začínající hráči mohli zasoutěžit, zamluvit bezplatnou tréninkovou hodinu s trenérem, shlédnout exhibici předních českých profesionálů i amatérů apod.

Ale ani velkou srpnovou akcí výčet letošních aktivit nekončí. Na webu platformy najdete řadu regionálních akcí, které připravují pro zájemce o golf kluby a resorty. Další Den Bav se golfem chystá (21. 9.) Golf & Country Club Svobodné Hamry, v řadě klubů startují po skončení prázdnin dětské golfové kurzy. A nezapomeňte sledovat pravidelně web Bav se golfem a facebookovou stránku, kde se budou objevovat také akce v rámci Evropského týdne sportu, kterého se Česká golfová federace po boku dalších českých sportovních organizací zúčastní.