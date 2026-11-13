Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Auto-Poly Příbram - tradice, na kterou se mohou řidiči spolehnout

Komerční sdělení
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Společnost Auto-Poly působí v Příbrami již téměř 35 let a za tu dobu se stala jedním z nejvýznamnějších partnerů značky Škoda v regionu.

Zákazníkům nabízí komplexní služby od prodeje nových vozů přes prověřené ojeté automobily programu Škoda Plus až po autorizovaný servis vozů Škoda, Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Součástí zázemí je také Centrum oprav po nehodách a vlastní lakovna.

„Příbram pro nás není jen místem podnikání. Jsme součástí regionu už několik desetiletí a za tu dobu jsme pomohli tisícům zákazníků s výběrem vozu i jeho následnou péčí. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám místní řidiči dlouhodobě projevují, a chceme jim i nadále nabízet služby na nejvyšší úrovni,“ říká ředitel pobočky společnosti Auto-Poly.

Aktuálně mohou zákazníci využít zvýhodněnou nabídku oblíbených modelů Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq v akční nabídce Easy. Vozy vycházejí z výbavy Selection a jsou standardně vybaveny metalickým lakem. Cenové zvýhodnění dosahuje až 88 000 Kč. Fabia Easy je k dispozici od 399 900 Kč, Scala Easy od 449 900 Kč, Kamiq Easy od 459 900 Kč a Karoq Easy od 679 900 Kč.

Pozornost si zaslouží také nový čistě elektrický model Škoda Epiq, jehož cena v příbramské pobočce začíná již na 579 000 Kč. Elektromobilita se tak stává dostupnější pro širší okruh zájemců.

Vedle samotné nabídky vozů klade Auto-Poly důraz na individuální přístup. Zkušení prodejci pomáhají zákazníkům s výběrem vhodného modelu, financováním i pojištěním. Samozřejmostí je následná péče v autorizovaném servisu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a obsluhovaném certifikovanými techniky.

Významnou součástí nabídky jsou také prověřené ojeté vozy Škoda Plus. Každý vůz má doložený původ, prověřenou historii a prošel důkladnou technickou kontrolou. Zákazníci tak získávají jistotu bezpečného nákupu i možnost výhodného financování.

O společnosti Auto-Poly

Auto-Poly v Příbrami a Praze 9 patří mezi tradiční autorizované partnery značky Škoda. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti prodeje nových i ojetých vozů, financování, pojištění a autorizovaného servisu. Díky dlouholetým zkušenostem, modernímu zázemí a osobnímu přístupu pomáhá zákazníkům nacházet řešení odpovídající jejich potřebám.

Více informací naleznete na www.auto-poly.cz.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Enviropol roste. Nabízí stabilní zaměstnání s atraktivní mzdou

Komerční sdělení
Ředitelka závodu Enviropol Pavla Marušová

Jihlavský Enviropol rozšiřuje provoz a přijímá nové zaměstnance. Kromě atraktivní mzdy nabízí náborový příspěvek až 50 000 Kč, příspěvek na dopravu, peníze na zdravotní péči, vstupenky na fotbal či...

Výstava Malá domů proměňuje galerii, kostel i veřejný prostor Opavy

Komerční sdělení
Mala domů - Josef R. Juha&#769;sz, Pohyb–Zvuk–Prostor 2010, Opava. Foto: Jakub...

Po téměř dvaceti letech se do opavského Domu umění vrací Bludný kámen. Výstava Malá domů, připravená k 30. výročí spolku, není retrospektivou, ale živým projektem otevírajícím nové otázky...

Bosch v Jihlavě přivítal 70 vysokoškoláků na 17. ročníku High-Tech Day

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.

Jihlavský Bosch podporuje dlouhodobě technické vzdělávání.

Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Komerční sdělení
Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Od společenských tanců přes salsu až po moderní taneční styly. Tanec Liberec nabízí lekce pro děti i dospělé. Za projektem stojí tanečník a lektor Jan Kohout, který se v roce 2019 zúčastnil televizní...

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení
Velkoforma&#769;tova&#769; la&#769;tkova&#769; roleta s technologii&#769;...

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

Auto-Poly Příbram - tradice, na kterou se mohou řidiči spolehnout

Komerční sdělení

Společnost Auto-Poly působí v Příbrami již téměř 35 let a za tu dobu se stala jedním z nejvýznamnějších partnerů značky Škoda v regionu.

13. listopadu 2026

Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 %

Komerční sdělení
Huawei rozjel rozsáhlé slevy. Na Black Friday zlevňuje až o 30 %

Black Friday u Huawei potěší všechny, kteří si chtějí pořídit novou elektronikou a zároveň ušetřit. Vybrané produkty zlevňují o více než tisíc korun. Výhodné nákupy mohou být nejen odměnou pro vás,...

13. listopadu 2026

Sport, tanec a hry. Festival Life! víkend plný zábavy a zážitků!

Komerční sdělení
Sport, tanec a hry. Festival Life! víkend plný zábavy a zážitků!

Přemýšlíte, jak strávit podzimní víkend 20. až 22. listopadu? Jak zabavit děti všeho věku i rodiče? Odpověď skýtá brněnské výstaviště a další ročník populárního Festivalu Life! V pěti pavilonech vás...

13. listopadu 2026

RegioJet dokončuje přípravy na prosincové převzetí páteřních linek

Komerční sdělení
RegioJet nasadí nové elektrické jednotky vyrobené společností Škoda Group v...

Zahájení provozu společnosti RegioJet v Ústeckém kraji se blíží. Od 13. prosince 2026 převezme linky U1, U3, U32, U51 a U54 a přípravy vstupují do závěrečné fáze. Zástupci Ústeckého kraje a RegioJetu...

12. listopadu 2026

Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Komerční sdělení
Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Pro pocit finančního bezpečí potřebují rezervu 88 tisíc korun.

11. listopadu 2026  13:28

Rezidence Escape: Místo, kam utíkáte rádi

Komerční sdělení
Rezidence Escape sunset

Někdy stačí změnit adresu a získat nový životní rytmus. Místo, kde ráno vyběhnete do přírody, během pár minut se dostanete do centra města a večer se vracíte domů do prostředí stranou městského...

11. listopadu 2026  11:13

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení
Velkoforma&#769;tova&#769; la&#769;tkova&#769; roleta s technologii&#769;...

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

11. listopadu 2026  9:37

Řezničina má budoucnost. Kaufland vychovává nové mistry řemesla

Komerční sdělení

Tradiční řeznické řemeslo jde s dobou a získává nový rozměr. Zatímco pro mnohé je řezničina jen náročnou manuální prací, v masozávodu Kauflandu v Modleticích u Prahy dokazují opak. Spojují zde...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení
Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu

Komerční sdělení
Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu.

Třetí sezona Nové Spirály nabídne českou premiéru divadelního Předčítače, návrat Madisonských mostů, Human Zoo i koncerty Anety Langerové, Coryho Henryho nebo projekt věnovaný Zuzaně Navarové. Co...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení
Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení
Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.