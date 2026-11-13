Auto-Poly Příbram - tradice, na kterou se mohou řidiči spolehnout

Zákazníkům nabízí komplexní služby od prodeje nových vozů přes prověřené ojeté automobily programu Škoda Plus až po autorizovaný servis vozů Škoda, Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Součástí zázemí je také Centrum oprav po nehodách a vlastní lakovna.
„Příbram pro nás není jen místem podnikání. Jsme součástí regionu už několik desetiletí a za tu dobu jsme pomohli tisícům zákazníků s výběrem vozu i jeho následnou péčí. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám místní řidiči dlouhodobě projevují, a chceme jim i nadále nabízet služby na nejvyšší úrovni,“ říká ředitel pobočky společnosti Auto-Poly.
Aktuálně mohou zákazníci využít zvýhodněnou nabídku oblíbených modelů Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq v akční nabídce Easy. Vozy vycházejí z výbavy Selection a jsou standardně vybaveny metalickým lakem. Cenové zvýhodnění dosahuje až 88 000 Kč. Fabia Easy je k dispozici od 399 900 Kč, Scala Easy od 449 900 Kč, Kamiq Easy od 459 900 Kč a Karoq Easy od 679 900 Kč.
Pozornost si zaslouží také nový čistě elektrický model Škoda Epiq, jehož cena v příbramské pobočce začíná již na 579 000 Kč. Elektromobilita se tak stává dostupnější pro širší okruh zájemců.
Vedle samotné nabídky vozů klade Auto-Poly důraz na individuální přístup. Zkušení prodejci pomáhají zákazníkům s výběrem vhodného modelu, financováním i pojištěním. Samozřejmostí je následná péče v autorizovaném servisu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a obsluhovaném certifikovanými techniky.
Významnou součástí nabídky jsou také prověřené ojeté vozy Škoda Plus. Každý vůz má doložený původ, prověřenou historii a prošel důkladnou technickou kontrolou. Zákazníci tak získávají jistotu bezpečného nákupu i možnost výhodného financování.
O společnosti Auto-Poly
Auto-Poly v Příbrami a Praze 9 patří mezi tradiční autorizované partnery značky Škoda. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti prodeje nových i ojetých vozů, financování, pojištění a autorizovaného servisu. Díky dlouholetým zkušenostem, modernímu zázemí a osobnímu přístupu pomáhá zákazníkům nacházet řešení odpovídající jejich potřebám.
Více informací naleznete na www.auto-poly.cz.