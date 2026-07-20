ASEKOL zajistil recyklaci 70 milionů kg elektroodpadu

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci elektroodpadu. Elektroodpad dnes patří k nejrychleji rostoucímu druhu odpadu a celosvětově ho vzniká každý rok asi 50 až 60 miliard kilogramů. Na jednu stranu elektroodpad obsahuje cenné a recyklovatelné suroviny, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Na stranu druhou obsahuje množství toxických látek, jako jsou olovo, kadmium, rtuť nebo polybromované bifenyly a odbornou recyklací je třeba zamezit úniku těchto látek do životního prostředí. Avšak recyklace není jediné a hlavní řešení problematiky elektroodpadu. Studie amerických a britských vědců odhaduje, že výroba elektroniky patří mezi 8 největších průmyslových zdrojů skleníkových plynů. Jde zejména o výrobu ICT produktů, jako jsou počítače, notebooky, mobilní telefony atd. Tyto výrobky mají v sobě vtělené velké množství energie, které muselo být spotřebováno ve fázi těžby materiálů a výroby elektronických komponent, jako jsou například čipy.
V roce 2050 celosvětová populace dosáhne 9 miliard lidí a je tudíž nezbytné, abychom se naučili efektivně využívat zdroje a suroviny už nyní. Bude čím dál tím větší tlak na původní přírodu i na primární zdroje surovin – každý člověk má dnes právo na dobrý život s dostatkem jídla, bezpečí a vzdělání. Už dnes existuje velký tlak na přírodní suroviny – např. kovy vzácných zemin, které se těží jen v některých zemích. Jejich těžba a úprava mají velké negativní dopady na životní prostředí.
Proto není divu, že elektroodpad patří mezi nejrychleji rostoucí druhy odpadu vůbec. V roce 2006 činil celkový evidovaný sběr elektroodpadu v České republice asi 22 tisíc tun (hmotnostní ekvivalent dvou Eiffelových věží), kdežto v roce 2024 to bylo 194 tisíc tun, což znamená téměř desetinásobný nárůst během 20 let. Pro zajímavost, oněch 194 tisíc tun představuje asi 160 miliónů kusů elektrospotřebičů, které musí být odborně zrecyklovány. Samotný ASEKOL zajistil za minulý rok 2025 sběr a recyklaci více než 70 tisíc tun elektroodpadu.
Třídění elektroodpadu a následná recyklace je správnou cestou k trvalé udržitelnosti. Recyklace vysloužilých elektrozařízení patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra materiálového využití dle typu elektrospotřebiče se pohybuje průměrně okolo 80 %, ale u dobře ekodesignovaně navrženého výrobku může být až 95 %. Pokud chcete pomoci životnímu prostředí a kompenzovat tak negativní dopady elektroodpadu, můžete váš starý a nepotřebný elektrospotřebič zavést na sběrný dvůr nebo jej vhodit do pouličního červeného kontejneru na elektroodpad. ASEKOL v současné době provozuje nejširší sběrnou síť pro zpětný odběr elektrospotřebičů v České republice. Seznam všech sběrných míst můžete najít na www.asekol.cz/sberna-mista. Mapu všech červených kontejnerů, které jsou dostupné 24/7, můžete najít na www.cervenekontejnery.cz.
Vedle recyklace je také potřeba porouchané spotřebiče opravovat nebo je znovu používat v rámci re-use projektů. ASEKOL dlouhodobě podporuje projekt Opravárna provozující největší síť odborných servisů a drobných opravářů v ČR, kde si můžete nechat vaše nefunkční elektrozařízení opravit. V případě sběru a znovu využití nepotřebných mobilních telefonů ASEKOL spolupracuje s neziskovým projektem Remobil.
Nicméně bez ochoty spotřebitelů zbavovat se elektroodpadu na místech k tomu určených (červené kontejnery, obecní sběrné dvory odpadů a další) by nebylo možné dosahovat velkých environmentálních úspor. Čím vyšší míra sběru, tím vyšší míra finálního využití jednotlivých materiálů, což ve výsledku znamená, že velké množství různých surovin nemusí být vytěženo z původních přírodních zdrojů. To přináší mimo jiné energetické úspory a snižování emisí skleníkových plynů. Zjednodušeně lze tvrdit, že recyklací 1 kg běžného elektroodpadu ušetří ASEKOL 1 kg CO2 ekvivalentu skleníkových plynů. A v případě recyklace lednic, mrazáků či klimatizací je tato úspora ještě výraznější a rovná se téměř 20 kg CO2 ekvivalentu na kilogram zrecyklovaného odpadu. Jestliže ASEKOL v roce 2025 zajistil recyklaci více než 70 milionů kilogramů elektroodpadu, nejde už o drobnou pomoc. Je to důkaz, že i obyčejná cesta k červenému kontejneru může mít překvapivě velký dopad.