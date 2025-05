Arcus City: zvýhodněná jarní nabídka vybraných bytů od UBM

UBM nyní navíc poskytuje unikátní jarní slevu na vybrané jednotky o dispozicích 2+kk a 3+kk.

Pro zájemce o příjemné, moderní a nízkoenergetické bydlení v zeleni v Praze připravila společnost speciální jarní nabídku. Pět vybraných bytů nyní nabízí za zvýhodněné ceny se slevou až 1 800 000 Kč. Konkrétně se jedná o jednotky o dispozicích 2+kk a 3+kk a velikostech od 43 do 57 m2. Byty v přízemí mají terasy a předzahrádky, každá z jednotek ve vyšších podlažích disponuje velkým balkonem.

S ohledem na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí

Moderní a elegantní domy jsou realizovány v energeticky nejúspornější kategorii A a s ekologickou certifikací BREEAM Excellent. Budovy mají řadu energeticky úsporných prvků, kterými jsou tepelná čerpadla, geotermální vrty či fotovoltaické panely. Okna jsou osazena exteriérovými žaluziemi. V bytech je podlahové vytápění, které v létě chladí a v zimě topí. Systém Smart Home reguluje vytápění a chlazení a měří spotřeby energií.

V blízkosti přírody a na dosah centra města

Součástí rezidenčního komplexu Arcus City je malé náměstí s relaxační zónou a obchody. Celkem zde vzniklo 278 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk. Novou čtvrť charakterizuje klidná rodinná atmosféra, kterou umocňuje krásná příroda v okolí. Současně disponuje veškerou občanskou vybaveností. V blízkosti se nacházejí školy, školky, supermarkety, restaurace, zdravotnická zařízení, pošta a další obchody. Autobusová linka nabízí výborné spojení do centra Prahy za cca 20 minut. Na příjemné procházky lze vyrazit do nedalekého Prokopského a Dalejského údolí nebo do bioparku Řepora. V okolí jsou cyklistické stezky i dětská hřiště.

Zájemci mohou vybírat z posledních volných bytů, na které UBM nabízí dotovanou hypotéku na dva roky s garantovanou úrokovou sazbou ve výši 2,89 % (v budovách J, K, L) a 2,99 % (v budovách G, H, I). Jejich prodej zajišťuje exkluzivně realitní kancelář Lexxus Norton, s níž lze domluvit také prohlídku zařízeného vzorového bytu 2+kk.

Více informací na www.arcus-city.cz