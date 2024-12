Advent v Příbrami: Tradice, světla a sváteční atmosféra

Chybět nebudou ani tradiční adventní akce.

Sváteční Svatá Hora

Barokní areál Svatá Hora je nepřehlédnutelnou dominantou Příbrami. V této době se zde konají adventní a vánoční mše, v Mníšecké kapli jsou vystaveny příbramské betlémy (od 21. 12. do 5. 1.), které jsou světovým unikátem, konají se koncerty nebo Zpívání u jesliček. Návštěvníci si mohou užít klidnou sváteční atmosféru a přinést si domů Betlémské světlo.

Příbramský betlém

Vánoce v Hornickém muzeu

Hornické muzeum Příbram připomíná bohatou hornickou tradici města. Můžete zažít tradiční Vánoce v hornickém domku (14. a 15. 12.) a zúčastnit se prohlídek podzemí, kde se dozvíte, jak havíři slavili svátky. Na dole Vojtěch budou až do 5. 1. vystaveny příbramské betlémy.

Vánoce v hornickém domku

Světelný park v areálu Nový rybník

Areál Nového rybníka až do 12. 1. září instalací „Světelný vodní svět“. Tisíce světel probouzí každý den od 16 do 21 hodin labutě, vážky, žáby, ryby či zpívající slavíky. To vše doplněné hudbou vytváří jedinečnou atmosféru, kde se světlo odráží na hladině vody. Světelná výstava nabízí zážitek pro celou rodinu i romantické večerní procházky.

Světelný park v areálu Nový rybník

Pozvánky na akce:

8. 12. od 10.00 Vánoce v divadle

- den plný pohádek, vánoční dílničky, živé hudby, koled a dárků

8. 12. od 15.00 Bronzová neděle na náměstí J. A. Alise

- živá hudba

15. 12. od 15.00 Stříbrná neděle na náměstí 17. Listopadu

- živá hudba, společné zapálení prskavek

22. 12. od 10.00 Zlatá neděle

- vánoční jízda kočáru s pastýřem

24. 12. od 16.00 „Půlnoční“ mše na Svaté Hoře - mše J. J. Ryby

Advent na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

Informační centrum města Příbram

https://www.poznejpribram.cz/

Facebook

Instagram