Advent v Peci pod Sněžkou: Utéct od shonu a najít klid na horách

Zimní pohoda na dosah: Proč právě Pec?

Malebné chaloupky roztroušené po stráních, moderní služby v centru obce, to vše na dosah ruky. Skvělou dostupností jsou Pec pod Sněžkou i Velká Úpa známé již dlouho. Představte si k tomu vánoční osvětlení a první sníh a máte advent plný kouzel a romantiky, ale i nadšení a aktivit, které s sebou sníh přináší. Ať už jste fanoušci precizních oblouků na urolbované sjezdovce nebo padání do sněhu ze sáněk.

Utéct do klidu, který jen hory nabízejí

Adventní akce v Peci a Velké Úpě

Kromě běžných aktivit na sněhu vás v Peci pod Sněžkou překvapí i bohatý adventní program, který se skládá z tradičních i nových akcí.

První adventní sobotu se rozsvítí vánoční strom ve Velké Úpě. I přesto, že akce probíhá den před začátkem adventu a rozsvítí se strom listnatý, má toto pohodové místní setkání vždy odlehčenou a milou atmosféru. Pokud chcete pokračovat v prožití té pravé vánoční nálady, oslavte s námi a vašimi ratolestmi i Mikuláše.

Ve Velké Úpě můžete navštívit Adventní koncert v místním kostele nebo Živý betlém na přilehlém prostranství. Obě akce každoročně přinášejí krásný hudební zážitek a příležitost naladit se na přicházející svátky.

Všichni víme, že jedním z příjemných způsobů, jak se na horách ohřát, je svařené víno. Ví to i místní hoteliéři, a tak pro vás připravili akci Adventní svařák, kde jejich svařáky můžete ochutnávat a hodnotit. Na akci pořídíte i drobné dárky z řady regionálních produktů. Ideální pro chvíle, kdy si chcete užít atmosféru a třeba si odvézt nějaký pěkný suvenýr.

Adventní akce v Peci a Velké Úpě

Až do konce sezony zažijete Magickou jízdu na bobové dráze v Relaxparku. Tisíce světýlek rozzáří celou trasu a v areálu najdete 2D a 3D instalace krkonošských zvířat a pohádkových postav v nadživotní velikosti. Kouzelnou atmosféru si nejlépe užijete poté, co se v areálu trochu sešeří, nejlépe v čase od 15 do 19 hodin. Jedna jízda na bobové dráze je součástí 5, 6 a 7denních skipasů do SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC. Kdo se rozhodne do Pece vrátit i po Silvestru, tak 4. 1. může na bobovce zažít dětský animační program Ledové dobrodružství a tvoření na téma pohádky „Frozen“. Další světelnou podívanou zažijete od 18. ledna s Kouzelnými lesními zvířaty na Stezce Krkonoše v Janských lázních.

Adventní akce v Peci a Velké Úpě

Osvětlení pro letošní rok doplní i pojízdný koberec LIVE parku u sjezdovky Javor. To ocení zejména děti při odpoledním a podvečerním bobování, které díky němu pošetří síly po cestě na start bobové trasy a vydrží si tuhle zimní zábavu užívat déle.

Koho akce a atrakce nezajímají, ten má volné zasněžené plochy jen pro sebe – ideální pro klid v duši a večerní túry po osvětlených stezkách. Tyto zážitky jsou pro ty, kteří hledají něco netradičního, co ve městě jen těžko najdou: ticho, klid a kouzlo zimních hor.

Adventní akce v Peci a Velké Úpě

Utéct do klidu, který jen hory nabízejí

V Peci pod Sněžkou máte příležitost zažít advent úplně jinak – v klidu, pohodě a v zasněžené krajině. Stres nechte dole ve městech a pojeďte na hory, kde najdete prostor na regeneraci těla i mysli. Pár dní v Peci vám dodá novou energii a připomene, co je na vánočním čase opravdu důležité.

Přijeďte si vychutnat kouzlo adventu v horách a užijte si první sníh!