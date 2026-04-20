Adam Mišík nebo Pam Rabbit: svěží hudební vítr zavane Mezi ploty

A nebudou mezi nimi jen stálice jako Lucie a Divokej Bill, ale taky špičkoví zástupci mladé generace – od Adama Mišíka přes Bereniku Kohoutovou a Pam Rabbit po skvělou Kateřinu Marii Tichou. Vrcholem alternativně laděného divadelního programu se stanou soubory jako Vosto5 či Spitfire Company.
Takže není na co čekat ani proč váhat. Vstupenky na tenhle mimořádný májový mejdan jsou už v prodeji.
Festival Mezi ploty i letos potvrdí svou pověst jedné z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě Praze. O jeho významu ostatně svědčí i to, že jej podporuje prezident republiky Petr Pavel, který mu už potřetí udělil záštitu. Patronem akce zůstává režisér Václav Marhoul – letos spolu s herečkou Jitkou Čvančarovou.
Perly multižánrového festivalového line-upu přitom určitě nenajdete jenom na hlavní scéně. Na koho tedy můžete narazit, když se rozhodnete pečlivě prozkoumat celý festivalový areál?
HVĚZDY, KTERÉ MAJÍ RÁDI MLADÍ
Adam Mišík
Adam je jedním z nejzajímavějších hlasů české hudební scény. Má za sebou rozhlasové hity, řadu cen a spolupráci s hiphopovými hvězdami jako Ben Cristovao nebo Sergei Barracuda. Jeho rukopis spojuje moderní pop s aktuálním zvukem a osobní výpovědí. Jeho koncerty mají neobyčejný drajv.
Kateřina Marie Tichá
Charismatická písničkářka, která stojí na dosavadním vrcholu své kariéry, využívá prvků popu, rocku, folku i šansonu. Její druhá deska Plamen patřila k největším hudebním událostem roku 2024 a stejnojmenné turné bylo vyprodané. Není divu – její koncerty s kapelou Bandjeez jsou nezapomenutelně emotivním zážitkem.
Berenika Kohoutová
Herečka i zpěvačka, která se proslavila fenomenálními hity Dělám stojky a Holka roku. Hlavním tématem její pestrobarevné tvorby jsou vztahy, na které se dívá nejen z nadhledu, ale taky ze ženského pohledu.
Pam Rabbit
Pam je zpěvačka s osobitou tvorbou světových parametrů. Svým albem I LOVE THE INTERNET si získala srdce fanoušků i výhru v kategorii Sólová interpretka na Cenách Anděl 2023. V Praze dokázala vyprodat klub Roxy i Lucerna Music Bar. Se singlem space na Andělech zvítězila v kategorii Skladba roku.
PŘIPLUJÍ KAPELY A DIVADLA MIMO MAINSTREAM
Kromě populárních muzikantů mladších ročníků ovšem na Plotech najdete taky pěknou řádku hudebních osobností, které jsou přece jen prověřenější časem, ale přitom nikdy nevpluly do toho, čemu se říká střední proud. Zmiňme aspoň dvě skupiny, které určitě nemůžete vynechat.
Poletíme?
Tahle brněnská folk-punková kapela pod vedením výtvarníka Rudolfa Brančovského dovede vyprávět i o složitých věcech tak, že její koncerty dýchají barevnou náladou a svižnou rytmikou. Od svého vzniku v roce 2007 se zařadila ke špičce české hudební scény. Přesvědčte se sami, že dokáže roztančit všechny věkové kategorie bez rozdílu.
Midi Lidi
Elektropopová stálice, která má za sebou sedm úspěšný alb a spoustu filmové hudby, včetně soundtracků k filmům Protektor a Polski film. Hlavně však ráda a často koncertuje doma i v zahraničí – s využitím vlastních skladeb, ale také zajímavých remixů a coververzí.
Nebyl by to však festival Mezi ploty, kdyby kromě skvělých kapel nepřichystal mimořádně zajímavý divadelní program s poněkud alternativním nádechem – a to v Divadle za plotem i na venkovních scénách rozesetých po festivalovém parku. Tak například:
Vosto5
Jedno z nejvýraznějších autorských divadel u nás, plné nadsázky, improvizace a mystifikace, pro vás připravilo Stand’artní kabaret, který je už svým názvem vzpourou proti dusivým pravidlům pravopisu. Je vše jenom ne standardní – herci a publikum při něm vstupují do neopakovatelného zážitku, které má současně premiéru i derniéru.
Spitfire Company
Díky tomuto mimořádnému souboru fyzického a experimentálního divadla, který pravidelně sklízí úspěchy na zahraničních festivalech, si z Bohnic odnesete výjimečný zážitek bez kompromisů. Uvidíte totiž představení Antiwords, inspirované kultovní hrou Václava Havla Audience, které získalo řadu prestižních nominací a ocenění a procestovalo tři kontinenty.
Vršovické divadlo MANA
K připomínce letošních nedožitých devadesátin prvního českého prezidenta se připojí rovněž herci Vršovického divadla MANA se scénickým čtením kultovní Havlovy hry Protest. Co se díky setkání disidenta s konformním spisovatelem dozvíte o vnitřních dilematech lidí, kteří se musí rozhodnout mezi odpovědností a pohodlím?
Po putování rozkvetlým bohnickým parkem se ovšem nezapomeňte vrátit na hlavní scénu. Na louce před kostelem na vás totiž čekají headlineři jako Lucie, která už desítky let mohutně ovlivňuje vývoj české rockové scény, nebo Divokej Bill, který dokáže vyprodat třeba obrovskou O2 arenu.
Hlavně si ale poslední květnový víkend nezapomeňte zaškrtnout v kalendáři!