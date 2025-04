30 let VAK Beroun | foto: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Co všechno se za ty tři dekády ve firmě událo, se můžete podívat na animovaném videu.

A protože k oslavám patří dárky, nadělila společnost dárek také svým zákazníkům - nový zákaznický portál. Z pohodlí svého domova mohou tak nyní odběratelé vyřizovat většinu svých požadavků na zákaznické centrum, jako např. změnu zasílacích a kontaktních údajů, změnu zálohy a způsobu placení či zadání samoodečtu. Mohou také kontrolovat své aktuální vyúčtování či platby a mnoho dalšího. Pokud mají vodoměr s dálkovým rádiovým přenosem, zobrazí se v portálu sekce Smart metering, ve které vidí své aktuální spotřeby a mohou nastavovat limity pro hlášení nadměrné spotřeby. Registrace do portálu je velmi rychlá a veškeré potřebné informace k registraci jsou uvedeny zde.

Dalším balíčkem, který se loni rozbaloval, byly nové webové stránky Kariéra. Návštěvníci na stránkách najdou aktuální nabídku volných pracovních míst a seznámí se s nejběžnějšími profesemi v tomto oboru. Dozvědí se také, jaké pracovní podmínky a benefity společnost zaměstnancům nabízí – a není jich málo! Stránky Kariéra ukazují, že práce v oboru vodovodů a kanalizací rozhodně není nuda. Za cestou pitné vody do kohoutků v našich domácnostech se totiž skrývá mnoho práce lidí nejrůznějších profesí. A stejně tak je to s čištěním odpadních vod. „Je to služba, která nikdy nekončí. Proto jsme také zvolili jako motto kariérních stránek Jistá práce v každé době,“ říká ředitel firmy Jiří Paul a dodává: „Patříme mezi významné zaměstnavatele v regionu, a proto chceme, aby povědomí o rozsahu naší činnosti měli všichni, tedy nejen ti, kteří aktuálně hledají zaměstnání.“

I proto návštěvníci na stránkách najdou také představení společnosti, zajímavé projekty a popis jednotlivých vodárenských profesí. Nechybí ani fotogalerie, která hezky dokumentuje pracovní i volnočasovou atmosféru v naší společnosti. Neváhejte a podívejte se také: VAK Beroun kariéra

www.vakberoun.cz