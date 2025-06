20 let se společností ASEKOL: | foto: Archiv ASEKOL, a.s.

Kolektivní systém ASEKOL slaví letos 20 let od svého založení. Za dvě dekády se z ní stal lídr v oblasti zpětného odběru elektroodpadu, který hraje klíčovou roli v budování cirkulární ekonomiky. Jak vypadá udržitelnost v praxi a co ASEKOL plánuje do dalších let? O tom jsme si povídali s obchodním ředitelem společnosti Danielem Šafářem.

ASEKOL letos slaví 20. výročí svého vzniku. Co podle vás tvoří základní pilíře tohoto úspěchu?

Za uplynulých 20 let jsme vytvořili silný, stabilní a důvěryhodný systém, který propojuje výrobce, obce a koncové zákazníky. Základem našeho úspěchu je kombinace plnění všech zákonných povinností výrobců elektrozařízení, snadno dostupné sběrné sítě, častých inovací a aktivní práce na poli osvěty a legislativy. Udržitelnost není jednorázový projekt, ale kontinuální proces s množstvím proměnných faktorů.

Jak byste shrnul nejdůležitější milníky posledního roku 2024?

Loňský rok byl pro nás úspěšný v několika ohledech. Sesbírali jsme rekordní množství 68 tisíc tun elektroodpadu a současně jsme splnili všechny zákonné kvóty sběru. Za dobu naší existence jsme již dosáhli hranice půl milionu tun zpětně odebraných elektrozařízení, které jsme předali k recyklaci a dalšímu materiálovému využití. Kromě toho jsme rozšířili naši síť červených kontejnerů – dnes jich je přes 4 000, a počet sběrných míst je více než 17 500. Také jsme se jako první v Česku i Polsku pustili do sběru použitých elektronických cigaret, které dosud často končily ve směsném odpadu.

Společnost ASEKOL klade velký důraz na ESG agendu. Proč je pro vás tak důležitá a co konkrétně ESG report za rok 2024 přináší?

ESG je zkratka pro environmentální, sociální a správní faktory podnikání. Jedná se o ucelený obraz firmy, jak přistupuje k životnímu prostředí, lidem a etickému řízení.

Nejedná se pouze o formální nástroj, je součástí firemní strategie a jednotlivé kroky jsou pravidelně vyhodnocovány. V roce 2024 jsme rozšířili sledování uhlíkové stopy našich dodavatelů v tzv. scope 3, optimalizovali jsme procesy na základě výstupu předchozího ESG reportu a věnovali jsme se sociálním dopadům naší činnosti. Odměnou nám bylo udělení stříbrné medaile EcoVadis, která nás zařadila mezi 15 % nejlépe hodnocených firem na světě z pohledu udržitelnosti. Je to skutečně výjimečné uznání.

Co jsou klíčové faktory pro motivaci občanů třídit elektroodpad?

Klíčem je jednoduchost a dostupnost. Lidé jsou ochotní třídit, když mají kam. To se týká primárně menších elektrozařízení, která by snadno skončila v komunálním odpadu. Proto dlouhodobě investujeme do sběrné infrastruktury. Náš koncept červených kontejnerů přístupných 24/7 je toho příkladem. V uplynulém roce jsme změnili design červených kontejnerů, který zvyšuje zabezpečení i kapacitu, čímž snižujeme náklady na logistiku. Velmi oblíbené se rovněž staly mobilní svozy pro domácnosti, při kterých svezeme vysloužilé spotřebiče občanům přímo z jejich bydliště. Tato služba je často jedinou možností, jak odevzdat nefunkční zařízení pro seniory či osoby se zdravotním postižením.

Udržitelnost ale není jen o sběru. Jak se ASEKOL angažuje v oblasti vzdělávání a společenské odpovědnosti?

Edukace široké veřejnosti včetně dětí je pro třídění zcela zásadní. Každý rok tvoří nemalou část rozpočtu kolektivního systému právě náklady spojené s osvětou v oblasti třídění, recyklace, omezení spotřeby, předcházení vzniku odpadu či re-use možností. Dlouhodobě podporujeme vzdělávací program pro školy a školky Recyklohraní, jehož aktivit využívá téměř 4 tisíce škol v ČR. Každý rok rovněž umožňujeme dětem exkurze do zpracovatelských závodů, kde mohou na vlastní oči vidět princip recyklace. Aktivně spolupracujeme s Národní radou osob se zdravotním postižením a společně vytváříme pracovní příležitosti pro chráněné dílny. V oblasti re-use možností jsme partnery projektu Opravme Česko.

Působíte i v dalších evropských zemích. Jaké jsou vaše ambice na mezinárodní scéně?

Naše služby nyní nabízíme v Česku, na Slovensku, v Polsku a Německu. V dalších zemích zajišťujeme plnění legislativních povinností prostřednictvím organizace PRONEXA, která je evropskou platformou zajišťující povinnosti výrobců. Věříme, že naše dlouholeté zkušenosti lze efektivně přenášet i do dalších trhů. Naší ambicí je být silným evropským hráčem v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR).

Co vás čeká v roce 2025 a co plánujete do budoucna?

Výročí 20 let je pro nás nejen příležitostí bilancovat, ale i možností k nastavení nových strategických cílů. Chceme dále rozvíjet ESG agendu, zvyšovat míru materiálového využití při recyklaci, rozšiřovat projekt mobilních svozů do dalších regionů či investovat do digitalizace našich služeb. Ale to nejpodstatnější zůstává. Přinášet výrobcům jednoduchá a cenově efektivní řešení pro podporu jejich podnikání a současně dělat maximum pro to, aby třídění bylo pro veřejnost co nejpřístupnější a nejjednodušší.

Na závěr – co byste vzkázal čtenářům, kteří třeba ještě váhají, jestli má smysl třídit elektroodpad?

Recyklací elektroodpadu společně šetříme přírodní zdroje a chráníme životní prostředí. Určitě bych rád poděkoval všem občanům, kteří vysloužilá elektrozařízení odevzdávají a takových je většina. Sběrných míst máme v ČR tisíce a je velmi jednoduché si je najít například na našem webu Odkaz. To jistě přesvědčí k třídění každého.

Text: Zuzana Boučková