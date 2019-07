Živou ulici zahájí pouliční divadlo v Mlýnské strouze a v DEPO2015

V pondělí 15. 7. odstartuje další ročník Živé ulice. Do Mlýnské strouhy zavítají artisté a umělci nejen z Čech, ale i Německa či Nizozemí. Pod širým nebem zahraje sedm souborů, každý den můžete vyrazit na dvě až tři představení. Hned první den zaparkuje v Mlýnské strouze Le Cabaret Nomade, který nabídne nevšední zážitek – představení pro jednoho diváka. Jejich nejnovější inscenace Kabinet pamětí vás vytrhne svým klidem a intimitou z každodenního shonu, zatímco druhé představení večera, které se odehraje v DEPO2015, vás pořádně rozproudí. Z Německa k nám dorazí Bängditos theater – těšte se na pořádnou jízdu s trochou nebezpečí a hlavně spoustou humoru.

V úterý 16. července dorazte s dětmi a mladšími sourozenci. Divadlo Continuo zahraje pohádku Zuna, která bude plná poetických loutek, zábavných žížal a živé muziky. A po pohádce nemusíte spěchat domů vařit. V Mlýnské strouze se vám představí divoký mistr kuchyně, který během dělání palačinek dokáže na vlastně vyrobeném víceúčelovém stroji klidně hrát na varhany i na buben. One man show Holanďana Brama Graaflada patří mezi špičky pouličního divadla!

Třetí festivalový den, středu 17. července, rozpohybují Par a Didl Drummers, dva osobití bubeníci, kteří uchvacují diváky všech věkových kategorií. Jan Hrovatitsch hraje na bicí od svých 4 let a Martin Švec je jedním z nejrespektovanějších bubeníků české punk metalové scény. Jejich nadupané tempo udrží mladí absolventi HAMU, kteří založili divadlo G.N.A.T. Jsme si jisti, že jejich novinka Smetáček a syn vás pobaví. Smetáček a syn je totiž rodinná firma, která žije pro to, aby všude bylo dokonale čisto a uklizeno. A jsou odhodláni pro to udělat a obětovat vše, jsou totiž rozhodnuti nad špínou vyhrát! Pouliční koktejl s kapkou nepořádku, jež zachutná všem. I těm nejmenším. Festival zakončí tanečně akrobatická fireshow volně inspirovaná šamanismem a mystikou. Ohňové rekvizity, výpravné kostýmy i opulentní masky v podání Blackout Paradox!

Za dveřmi je divadlo je první blok festivalu Živá ulice. Hlavní blok se uskuteční od 9. do 10. srpna na sedmi místech centra Plzně. Během 10 dnů vystoupí například Zrní, Kapitán Demo, Lenka Dusilová – Sólo, Prago Union, Michal Ambrož & Hudba Praha a desítky dalších umělců. Těšit se můžete také na program pro děti, food festival národnostních menšin Babylon na Plotně či MINT Market Plzeň no.8, který přiveze do západočeské metropole svěží módu a český design. Na festivalových scénách se odehraje také program Kolik stojí svoboda? #89, který připomene třicetileté výročí od Sametové revoluce. Vstup na všechny akce v rámci festivalu Živá ulice je zdarma.