Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Registrace na závod ZDE.
Skialpové lyže vám zapůjčíme
Vypůjčit si skialpovou výbavu a vyzkoušet si pohyb na lyžích se stoupacími pásy můžete individuálně nebo v pravidelných intervalech přímo s námi. K dispozici v Rock Point stánku „pod věží“ bude náš školený personál, který vám výbavu seřídí a vysvětlí její ovládání a používání.
K dispozici budou na testování skialpové lyže a boty od špičkových světových značek Dynafit, SkiTrab, K2, Scarpa.
Partner akce Pomoca také představí nabídku skialpových pásů jak pro běžný skitouring, tak závodní modely.
Zažijte závodní atmosféru
Vybavení si můžete zapůjčit i na samotný závod! Poměřte si síly se zkušenými skialpinisty, zažijte závodní atmosféru a vyzkoušejte skialp s čelovkou.
Jak se na Šumavského Rysa na Špičáku po loňské zkušenosti dívá reprezentant ve skialpinismu Filip Matějovič?
Šumavský Rys na Špičáku byl úžasný zážitek – večerní závod na domácím kopci se skvělou atmosférou. Rychlá trať v kombinaci s perfektní organizací dělá z této akce něco, kde si chceš zazávodit.
Filip Matějovič, několikanásobný mistr ČR ve skialpinismu i triatlonu
Workshopy s Horskou službou
Během dnes budou probíhat u nás na stánku také workshopy s Horskou službou, kde se dovíte o bezpečném pohybu v zimních horách, záchraně a práci HS.
Podvečerní závod Šumavský rys
Registrujte se na závod online v systému stopnito.
Propozice
Při prezentaci obdrží každý závodník startovní číslo a čip. Startovní číslo je nutné si připevnit na batoh, tak aby bylo čitelné zezadu. Čip je nutné si umístit na dolní končetinu mezi skialpinistickou botu a kolenní kloub, je možné ho umístit pod závodní oblečení. Čip se v cíli odevzdává organizátorům.
Start - v 17:00 hromadný start pod věží u stánku Rock Point
Cíl - Pod chatou Hanička, 49.1655953N, 13.2210889E