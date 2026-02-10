Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a na závěr si poměřit své síly s ostatními na 2. ročníku skialpového závodu Šumavský rys.

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku | foto: Rock Point a.s.

Program skialpového dne

14. 2. 2026
Ski & Bike Špičák Špičák na Šumavě - mapa
10:00 - 15:00 hod. testování skialpového vybavení a workshopy s Horskou službou (bezpečnost v zimních horách a lavinová prevence)
17:00 start závodu Šumavský rys - propozice
Večerní afterparty

Registrace na závod ZDE.

Skialpové lyže vám zapůjčíme

Vypůjčit si skialpovou výbavu a vyzkoušet si pohyb na lyžích se stoupacími pásy můžete individuálně nebo v pravidelných intervalech přímo s námi. K dispozici v Rock Point stánku „pod věží“ bude náš školený personál, který vám výbavu seřídí a vysvětlí její ovládání a používání.

K dispozici budou na testování skialpové lyže a boty od špičkových světových značek Dynafit, SkiTrab, K2, Scarpa.

Partner akce Pomoca také představí nabídku skialpových pásů jak pro běžný skitouring, tak závodní modely.

Zažijte závodní atmosféru

Vybavení si můžete zapůjčit i na samotný závod! Poměřte si síly se zkušenými skialpinisty, zažijte závodní atmosféru a vyzkoušejte skialp s čelovkou.

Jak se na Šumavského Rysa na Špičáku po loňské zkušenosti dívá reprezentant ve skialpinismu Filip Matějovič?

Šumavský Rys na Špičáku byl úžasný zážitek – večerní závod na domácím kopci se skvělou atmosférou. Rychlá trať v kombinaci s perfektní organizací dělá z této akce něco, kde si chceš zazávodit.

Filip Matějovič, několikanásobný mistr ČR ve skialpinismu i triatlonu

Workshopy s Horskou službou

Během dnes budou probíhat u nás na stánku také workshopy s Horskou službou, kde se dovíte o bezpečném pohybu v zimních horách, záchraně a práci HS.

Podvečerní závod Šumavský rys

Registrujte se na závod online v systému stopnito.
Cena startovného: 340 Kč

  • Délka závodu: 6,5 km
  • Převýšení: 670 m
  • Trasa závodu: všem účastníkům bude odhalena v den závodu
  • Prezence k závodu: 14:00 - 16:00 chata Hanička
  • Výklad trati: 16:30 u mapy areálu vedle pokladen
  • Start závodu: 17:00 hod. pod věží u stánku Rock Point
  • Vyhlášení výsledků: 19:00 hod. pod Chatou Hanička
  • Afterparty: po 19:30 hod. - hrají kapely: Libido Challenge, Holy Hand Grenade, No More Hiroshima

Propozice

Při prezentaci obdrží každý závodník startovní číslo a čip. Startovní číslo je nutné si připevnit na batoh, tak aby bylo čitelné zezadu. Čip je nutné si umístit na dolní končetinu mezi skialpinistickou botu a kolenní kloub, je možné ho umístit pod závodní oblečení. Čip se v cíli odevzdává organizátorům.

Start - v 17:00 hromadný start pod věží u stánku Rock Point
Cíl - Pod chatou Hanička, 49.1655953N, 13.2210889E

10. února 2026

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

