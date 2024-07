Vozovky plné propadlých kanálů? Řešením je kvalita místo šetření

Kvůli dírám a výtlukům je v České republice každoročně zapotřebí opravit více než tisíc kilometrů silnic. Nezřídka ovšem oprava stav změní jen na krátkou dobu. Neodborné opravy výtluků, použití nekvalitních materiálů a obecně nezájem o udržování vozovek, to jsou podle Rostislava Nídla, jednatele firmy POKLOPSYSTEM s. r. o., důvody, proč se řidičům na českých silnicích nejezdí dobře a především bezpečně. Dlouhodobě špatný stav vozovek by se přitom dal vyřešit ke spokojenosti všech.

Kvalita nikdy není nejlevnější

„Klíčová je odborná a profesionální oprava, kde ovšem nemůže hrát hlavní roli nejnižší cena. Ve výběrových řízeních na opravy výtluků by měla být nastavena technická kritéria kvalitativních parametrů studených asfaltových směsí. Neustále mě překvapuje, že jsou vypisována výběrová řízení bez těchto požadavků. Pak vyhraje firma, která dodává kamenivo obalené nějakými chemickými odpady a naředěné petrolejem,“ upozorňuje Rostislav Nídl.

Kromě rychlosti okamžitého odstranění problému by se měl klást důraz také na délku životnosti opravy výtluku. Místo opravené tou nejlevnější směsí vydrží dva týdny a pak se rozpadne. Výtluk opravený kvalitní asfaltovou směsí by ovšem měl vydržet dva až pět let.

„Cena nejlevnější studené asfaltové směsi se pohybuje okolo 6 Kč za jeden kilogram. Cena směsi, kterou používáme my, je zhruba dvojnásobná. Jenže místo opravené nejlevnější směsí vydrží dva až čtyři týdny a opravuje se tedy každý rok. Místo opravené směsí, kterou používáme my, vydrží pět let. Z ekonomického i z ekologického hlediska je proto třikrát výhodnější naše technologie,“ konstatuje Rostislav Nídl.

Není kanál jako kanál

Ale výtluky ve vozovkách jsou jen jedna část problému. Tu druhou představují kanály a poklopy. Proč jsou někde tak propadlé, že jízda přes ně představuje vážnou hrozbu pro tlumiče, zatímco jinde navazují na povrch silnice naprosto hladce? Záleží na tom, jak jsou poklopy zabudované. Firma POKLOPSYSTEM má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Jejími zákazníky jsou vodárenské společnosti, správy a údržby silnic, Ředitelství silnic a dálnic, technické služby měst a obcí i přední stavební společnosti. Při řešení konkrétní situace vychází ze svých mnohaletých zkušeností. Ročně opraví kolem 4 000 kanálů, čímž se stala největší úzce specializovanou českou firmou na trhu a daří se jí přicházet pokaždé s optimálním řešením pro přetěžované vozovky.

V první řadě je třeba zvolit nejlepší typ kanalizačního poklopu a vhodný rám.

„Když jsem v tomto oboru začínal, sám jsem se podivoval, že mohou existovat různé typy poklopů,“ říká Rostislav Nídl. „Poklopy se dělí podle třídy zatížení. Nejvíce se ve vozovkách používá třída D400 a E600. Rámy rozlišujeme nízké celolitinové a samonivelační,“ vysvětluje Rostislav Nídl dál.

Ovšem výběr sebelepších poklopů a rámů by sám o sobě kvalitu nezaručil, pokud by dodavatel nedodržel správný postup při osazování. POKLOPSYSTEM s. r. o. používá pouze samonivelační poklopy a kvalitní rychle tuhnoucí hmoty IZOLSAN. Oprava je pak provedena rychle a bez uzavírek a opravené poklopy jsou stále v rovině s vozovkou a neničí auta.

Zkušenosti a inspiraci získává jednatel společnosti POKLOPSYSTEM s. r. o. doslova na každém kroku: „Když projíždím jakýmkoli městem, nekoukám po památkách, ale po tom, jak mají uložené poklopy. Profesní deformace, dělám to i v cizině,“ uzavírá se smíchem.