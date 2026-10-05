Ve čtvrtém plzeňském obvodě přibydou v následujících letech strážníci

Za dlouhodobě příznivým trendem stojí hned několik faktorů, například demografické složení obyvatelstva, vysoké procento rodinných domů a menších bytových staveb a absence velkých společenských center. „Jsme velice rádi, že se u nás lidé cítí bezpečně, dlouhodobě se nám daří držet kriminalitu na jedné z nejnižších úrovní v rámci Plzně. V dalších dvou letech nás čeká generační obměna, budeme přijímat čtyři nové strážníky místo těch stávajících a usilujeme o to, aby přibylo dalších šest nových městských policistů,“ nastiňuje mluvčí čtvrtého obvodu Věra Zilvarová.
Když lidé v ulicích vidí strážníky a policisty, cítí se bezpečněji. Kromě toho muži zákona společně se strážníky působí v ulicích také jako prevence. „Díky činnosti obvodní služebny Městské policie Plzeň Doubravka, která dohlíží na veřejný pořádek a operativní hlídkové činnosti Policie ČR, se daří dlouhodobě držet nízkou míru kriminality. Vedení obvodu velmi dobře spolupracuje s oběma složkami,“ doplňuje Věra Zilvarová. Zástupci obvodního oddělení Policie ČR a obvodní služebny Městské policie Plzeň Doubravka se navíc každý měsíc scházejí společně se zástupci radnice a předsedou bezpečnostního výboru k pravidelným jednáním.
Obyvatelům obvodu je k dispozici nová služební místnost městské policie v budově radnice v Masarykově ulici 19. Slouží jako kontaktní místo pro veřejnost a současně je určena i pro vyřizování běžné administrativní agendy.
Od září navíc na Doubravce nově sídlí služebna celoměstských činností městské policie, konkrétně v budově bývalého úřadu v Mohylové ulici 55. Tito strážníci mají kromě běžné činnosti na starosti řadu specializovaných úkolů. Zajišťují odchyt zvířat, vyjíždějí k objektům napojeným na pult centralizované ochrany, pomáhají seniorům v rámci služby tísňové péče. Svou roli tu zastávají i motorizované hlídky, které vyjíždějí k oznámením přijatým na lince 156, zejména tam, kde je potřeba rychlá reakce. Služebna zároveň zajišťuje provoz vozidla určeného k převozu podnapilých osob. Služebna celoměstských činností se na Doubravku přesunula z budovy kulturního domu Peklo, které prochází kompletní rekonstrukcí. V budoucnu by se jejich sídlem měla stát nová budova v areálu plzeňského DEPA.