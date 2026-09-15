Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň

Stavba významně ovlivňuje dopravu, parkování i pohyb pacientů v areálu. Jednou z významných provozních změn v posledních dnech je nová trasa k porodnici a pracovišti nukleární medicíny. Vše je přehledně značeno, informace o všech průjezdech, parkování i provozních změnách najde veřejnost na webových stránkách. V provozu je také telefonní infolinka a přímo v nemocnici je několik nových informačních kiosků, kde pomůže personál nemocnice.
Na staveništi Pavilonu chirurgických oborů bude celkem odvezeno přibližně 100 tisíc tun zeminy. Po dokončení výkopových jam bude následovat realizace spodní stavby a základních konstrukcí budoucího pavilonu. V prostoru u Urgentního příjmu se zároveň připravují spojovací koridory mezi stávající budovou a novým pavilonem.
„Příjezd k Urgentnímu příjmu je již od začátku června opatřen závorou a průjezd je umožněn pouze vozům zdravotnické záchranné služby a vozidlům přivážejícím pacienty v přímém ohrožení života. Ve druhé polovině září budou moci přes závoru nově projet také vozidla přivážející ženy k porodu. Díky zprůjezdnění komunikace kolem vchodu D se odtud dostanou horní trasou přímo ke Gynekologicko-porodnické klinice,“ informuje ředitel FN Plzeň doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Pro ostatní pacientky a návštěvníky zůstává příjezd k porodnici spodní částí areálu.
V souvislosti se stavbou vznikla v areálu pro veřejnost nová parkovací místa, například pod Psychiatrickou klinikou, pod Gynekologicko-porodnickou klinikou nebo u spodního vjezdu směrem z Roudné. Zaměstnanci mohou využívat novou parkovací plochu v Pramenní ulici. Dopravní dostupnost nemocnice od září zlepšila také nová trolejbusová linka č. 49, která zajíždí přímo do areálu a propojuje FN Plzeň – Lochotín s centrem města a Hlavním nádražím.
Pro pacienty se sníženou pohyblivostí jsou nově před vchody A a B a před budovou Onkologické a radioterapeutické kliniky u horního parkoviště připravena pojízdná křesla, která si mohou zapůjčit.
„Žádáme řidiče i pěší návštěvníky, aby při průjezdu i průchodu areálem důsledně sledovali aktuální dopravní značení, které je navede k jednotlivým vchodům a parkovacím plochám, případně dbali pokynů obsluhy. Objízdné trasy i pěší průchody mezi jednotlivými částmi nemocnice jsou přehledně značeny, pacientům s orientací pomáhají také průvodci pacienta,“ zdůraznil ředitel Václav Šimánek.
Před návštěvou areálu doporučuje FN Plzeň zkontrolovat aktuální informace na www.fnplzen.cz/pcho, kde je k dispozici mapa parkovacích míst i instruktážní video s popisem průjezdu a průchodu areálem. V pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin mohou návštěvníci využít také speciální infolinku 720 896 258.