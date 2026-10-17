Studenti Plzeňského kraje jsou zpět z Číny. Zkušenosti z WorldSkills

Hlavním bodem programu byla návštěva světového šampionátu WorldSkills 2026 v Šanghaji. Získané zkušenosti a inspiraci mají nyní přenést zpět do svých škol a sdílet je s ostatními studenty.
Do letošního ročníku programu se přihlásilo 394 žáků ze 40 krajských středních škol. Výběrem prošlo 83 studentů, kteří do Číny vycestovali ve čtyřech skupinách, vždy v doprovodu dvou pedagogů. Během dvou týdnů poznávali dvě nejvýznamnější čínské metropole a seznamovali se s odlišným kulturním prostředím i přístupy k odbornému vzdělávání.
Klíčovou součástí pobytu byla návštěva světového šampionátu odborných dovedností WorldSkills 2026 v Šanghaji. Studenti zde měli příležitost poznat úroveň nejlepších světových odborníků v jednotlivých profesích a seznámit se s mezinárodními standardy WorldSkills Occupational Standards, které popisují špičkovou úroveň profesních znalostí a dovedností.
„Zkušenost ze zahraničí může mladým lidem otevřít nové možnosti, změnit jejich pohled na vlastní obor a motivovat je k dalšímu rozvoji. Důležité ale je, aby nezůstalo jen u zážitku z cesty. Chceme, aby studenti získané poznatky využili při svém dalším studiu a předali je spolužákům i pedagogům. Díky tomu může mít program dlouhodobý přínos pro jednotlivé školy i odborné vzdělávání v celém Plzeňském kraji,“ říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Vladimír Kroc.
Letošní ročník navázal na loňskou cestu do Japonska, kde se 70 studentů z 35 středních škol seznámilo mimo jiné se světovou výstavou EXPO 2025 v Ósace. Zatímco první ročník nabídl především širší pohled na světové trendy, letošní program se výrazněji zaměřil na konkrétní obory, odborné dovednosti a možnosti jejich dalšího rozvoje.
„WorldSkills studentům ukazuje, jak vypadá jejich obor na špičkové mezinárodní úrovni. Mohou porovnat vlastní představy a dosavadní zkušenosti s tím, co dnes dokážou nejlepší odborníci na světě. Důležité je také seznámení s WorldSkills Occupational Standards, které mohou školám sloužit jako jeden ze zdrojů inspirace při rozvoji výuky. Smyslem programu je, aby si studenti přivezli konkrétní podněty, dokázali je vztáhnout ke svému oboru a po návratu je sdíleli ve svých školách. Právě tím může zkušenost z Číny přinést užitek mnohem širšímu okruhu mladých lidí, než jsou samotní účastníci,“ říká Vlastimil Volák, vedoucí programu DRESS UP & STAY HOME a ředitel institutu NEXUS, který studenty v Číně doprovázel, a dodává: „Nabyté zkušenosti budou studenti předávat dalším na konferenci 30. listopadu v plzeňské Techmanii.“
Studenti sami oceňují zajímavé zkušenosti z cesty
„Je to rozhodně úplně jiný svět, je tam čisto, hodně přírody a úplně jiní, často dost dominantní lidé, ale velmi milí. Překvapilo mě dost věcí. Třeba to, že si něco objednáte a přiletí vám to dronem,“ popisuje Nela Jelínková, studentka oboru autolakýrník na SPŠ dopravní, Plzeň. Světová přehlídka dovedností WorldSkills přinesla studentům opravdu silné zážitky. „Velké množství kultur, které se sešly v jeden den na jednom místě a podporovaly se, pomáhaly si bez ohledu na nějaké rozdíly. A překvapila mě tam úroveň robotiky. Viděli jsme taneční představení a až potom jsme zjistili, že část z vystupujících byli roboti. To bylo fascinující, jak dokonalí byli,“ popisuje Nela Jelínková, která si mohla dokonce vyzkoušet moderní přístroje v oboru, který studuje. „Měla jsem možnost vyzkoušet si moderní přístroj, který umí naskenovat konkrétní díl vozidla a najít tam nějaké propadliny či vady, které by člověk sám nejspíš nenašel. Bylo to velmi inspirující a ráda bych všechno, co teď o Číně vím, předávala dál. Nejen spolužákům ve škole, ale třeba i na základních školách. Byla to pro mě neocenitelná zkušenost,“ dodává studentka.