Stavební boom na Čtyřce přinesl ocenění v prestižní soutěži

Celkem byly nominovány čtyři stavby, dvě se dostaly do finále.
V kategorii dopravní a inženýrské stavby byla nominována Cyklostezka Ztracených kolejí Plzeň Chrást, která postoupila do závěrečného hodnocení členů odborné poroty. V rámci kategorie veřejné prostranství byl nominován projekt obnovy tůní Zábělá a v kategorii stavby pro bydlení byl přihlášen projekt Lokalita Plzeň Újezd jih, 1. etapa.
„Minulý rok a začátek letošního roku byl pro Čtyřku z hlediska staveb zásadní. Mám velkou radost, že Cenu poroty získala nová mateřská škola, která nabízí moderní prostor s důrazem na přírodní materiály a propojení s přírodou,“ říká tisková mluvčí Věra Zilvarová. S účastí v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje počítají zástupci Čtyřky i v příštím roce. Nejvíce nadějí se vkládá do přestavby bývalé základní školy, do níž se během dubna přesunul Úřad městského obvodu Plzeň 4. „Máme velmi pozitivní ohlasy na obnovu budovy bývalé školy. Pro mě osobně bylo hodně zajímavé propojení historické části s moderními interiéry,“ říká tisková mluvčí Věra Zilvarová.
Další stavbou, která by mohla příští rok zasáhnout do soutěže, je přestavba bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku. „Tady vzniklo 18 městských bytů pro seniory, lidi se zdravotním omezením i mladé rodiny,“ říká tisková mluvčí Věra Zilvarová. Nový veřejný prostor byl nyní vybudován v Psovském údolí u nástupu na železniční cyklostezku, takzvaný Posed. Ten bude slavnostně otevřen 7. října od 15 hodin, provozovat jej bude cyklistické centrum Bikeheard. Také tento projekt bude pravděpodobně do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlášen.
Z hlediska stavebního boomu nelze opomenout ani rekonstrukce klíčových silnic. Nyní probíhá rekonstrukce Masarykovy třídy. Letos byla dokončena oprava Rolnického náměstí s napojením místních obyvatel na kanalizaci a oprava přilehlé komunikace, která spojuje Čtyřku s druhým plzeňským obvodem. Ta se stala nejen modernější, ale především bezpečnější.
Před dvěma lety byla zase ukončena kompletní rekonstrukce Červenohrádecké ulice, která bezpečně propojuje Újezd s Červeným Hrádkem. Přinesla nejen novou komunikaci, chodníky, cyklostezku, veřejné osvětlení, ale i potřebnou technickou infrastrukturu