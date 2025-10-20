Stavba Pavilonu chirurgických oborů je zase o kousek blíž

Můžete už říci něco bližšího k hodnocení nabídek?
Bohužel. Nabídky jsme obdrželi, ale jejich hodnocení a posuzování je neveřejné. Jsme vázáni mlčenlivostí.
Připomeňte, prosím, z čeho se bude stavba hradit?
Celkem 70 procent financí by mělo být ze státního rozpočtu, zbylé finance, tedy 30 procent, uhradí FN Plzeň ze svého rozpočtu.
Kdy by mohla výstavba začít?
Termín zahájení stavby Pavilonu chirurgických oborů závisí na délce hodnoceni nabídek. Vzhledem ke komplexnosti a velikosti zakázky budeme při posuzování návrhů postupovat rozvážně a obezřetně. Předpokládáme, že zhotovitel by mohl být vybrán do konce letošního roku.
Za jak dlouho by pak měla být hotová celá stavba?
Od zahájeni stavby je termín dokončeni 1218 kalendářních dnů. Ale za předpokladu optimálních podmínek a minima komplikaci.
Má projekt nějaké fáze? Jak se bude při stavbě postupovat?
Ano, projekt počítá s pěti fázemi, které si vítězný zhotovitel může uspořádat podle vlastního technologického postupu nebo personálního zajištění.
Co se bude dít v první fázi?
Prvním krokem bude předáni staveniště. Zhotovitel zajistí oplocení a začne s přípravnými pracemi – sejmutím ornice, odstraněním zpevněných ploch a podobně. Postaví také dočasné objekty (tzv. baňkovitě) a začne s přípojkami vody, kanalizace, elektřiny a dalších sítí. Součástí bude i zajištění stavební jámy nového objektu.
Co zahrnují další fáze?
Ve druhé fázi dojde k dokončení přeložek kanalizace, vody a plynu v prostoru východní časti páteřní areálové komunikace a zajištění stavební jámy. Ve třetí fázi začnou práce na základech objektu (velkorozměrové piloty), na základové konstrukci nového objektu, budou provedeny základové bloky pro věžové jeřáby nebo konstrukce uhlových železobetonových opěrných stěn a zahájena bude také výstavba obou koridorů. Ve čtvrté fázi už stavba začne růst vzhůru, to znamená, že se vybuduje nosná konstrukce, střešní plášť, obvodový plášť, budou také dokončovány práce na koridorech. V páté fázi se budou dělat vnitřní stavební, montážní, dokončovací a kompletační práce v objektu i koridorech a samozřejmě také finální práce kolem objektu spojené s terénními úpravami, dokončování komunikaci a tak dále.
Zmiňujete dva spojovací koridory…?
Koridory jsou zásadní pro propojení nového objektu se stávajícími pavilony. Nadzemní koridor bude dvoupatrový, přičemž jedno patro bude sloužit návštěvníkům a veřejnosti, druhé bude pouze pro převoz pacientů. Druhý, podzemní koridor bude využíván k zásobovaní nového pavilonu, sloužit tedy bude pro rozvoz materiálu, léků, prádla, jídla nebo odvoz odpadu.
Naruší stavba současný provoz v nemocnici?
Pavilon chirurgických oborů je největší stavbou, jakou dosud nemocnice stavěla. Srovnatelná je zastavěnou plochou pouze budova Onkologické a radioterapeutické kliniky, ale nový objekt bude ještě o něco vyšší, má dvanáct pater a heliport. Tudíž jeho stavba samozřejmě bude přinášet mnoho zásahů do běžného režimu a provozu nemocnice.
Co bude nejsložitější?
Určitě stavba podzemního koridoru, který se bude nacházet v místech u vchodu C, tedy Emergenci. Zásadní je zajistit plynulou dostupnost urgentního přijmu a porodnice. Počítáme s náhradním vjezdem u lékařské fakulty a příjezdovou cestou kolem budovy Psychiatrické kliniky. Ale pravděpodobně bude muset v některých místech fungovat také kyvadlová doprava.
A co parkování? Nepřijdete kvůli stavbě o nějaká místa?
Bohužel, ano. To je určitě věc, která nás hodně tíží. Budeme muset zrušit určitý počet parkovacích míst a momentálně aktivně hledáme řešení, jak tato parkovací místa alespoň částečně nahradit, a vybíráme tu nejméně bolestivou variantu.
V prvních fázích bude asi také velkým problémem hluk a prašnost…
Samozřejmě, i to je součásti stavby a tyto práce mohou trvat 4 až 6 měsíců podle nasazené techniky a rozplánování práce. Se zhotovitelem budeme řešit postup, abychom pacientům i personálu ty zhoršené podmínky co nejvíce zkrátili. Věřím, že přes všechny komplikace, které stavba přinese, bude nový pavilon neocenitelným milníkem v historii naší nemocnice, který zásadně změní dostupnost a kvalitu chirurgické peče nejen v Plzeňskem kraji, ale celém západočeském regionu.