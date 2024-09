Staňkov volá po nových mostech a lepší variantě modernizace železnice

Město Staňkov v Plzeňském kraji proto považuje za jeden ze svých klíčových úspěchů vybudování obchvatu, který odvedl z centra města osm a půl tisíce aut, která tudy denně projela na trase Plzeň – Německo. Moderní komunikace, ačkoliv má své nedostatky, jako jsou chybějící kruhové objezdy nebo dodatečně přidávané odbočovací pruhy, je považována za klíčový prvek místní dopravní infrastruktury.

Ohučovu pomůže obchvat Holýšova

Obchvat však nezasáhl všechny části Staňkova. Místní část Ohučov zůstala oddělena a nebylo možné ji do této stavby zakomponovat. Problém byl částečně vyřešen tím, že Ohučov bude začleněn do připravovaného obchvatu Holýšova, na němž se v současné době pracuje.

Kromě obchvatu se ovšem Staňkov může pochlubit i dalšími dopravními projekty, které zlepšují kvalitu života v regionu. V posledních letech bylo dokončeno propojení místních částí Krchleby, Ohučov a Vránov stezkami pro pěší a cyklisty. Ty navazují na trasy vedoucí z Ohučova na Holýšov a z Vránova na Křenovy, což cyklistům umožňuje pohodlně se dostat až do Horšovského Týna.

Řešení čeká i mosty

Další dopravní problémy ve Staňkově na své řešení teprve čekají. Jedním z nich je stav mostní infrastruktury, která je často zastaralá a neodpovídá potřebám současné dopravy. Most přes řeku Radbuzu, postavený v roce 1929, je jedinou spojnicí mezi někdejším Staňkovem-městem a Staňkovem-vsí. Pro dnešní těžkou zemědělskou techniku však už dávno nepostačuje, a tak místní podnikatelé nezřídka porušují dopravní předpisy.

„Řešením je, aby se ve spolupráci s krajem vytipovávala místa mimo obce, kde by přes říční toky vznikaly nové mosty s odpovídající kapacitou, a následně se napojovaly na stávající silniční síť. Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale jsem přesvědčen, že jiné řešení do budoucna stejně neexistuje,“ uvažuje starosta Staňkova Alexandr Horák.

Další komplikací je autobusová doprava, která se v posledních letech potýká s personálními problémy, což vedlo ke zrušení některých spojů.

„Nový dopravce sice nasadil moderní autobusy, ale kvůli nedostatku řidičů se spoje ruší, což zejména v ranních hodinách způsobuje problémy školákům dojíždějícím do okolních měst,“ zdůrazňuje starosta.

Modernizace železnice může způsobit kolaps

Zásadním tématem pro Staňkov je také projekt elektrifikace a modernizace železniční trati Plzeň-Domažlice-Folmava. Navržené řešení však vyvolává obavy, že by zvýšený provoz vlaků v centru Staňkova mohl způsobit dopravní kolaps.

„S navrženým řešením zásadně nesouhlasíme a uděláme všechno proto, aby se paskvil nerealizoval,“ říká starosta rozhořčeně a vysvětluje: „Pokud by totiž došlo k realizaci a Staňkovem bude procházet jen jedna kolej - druhá se ke stávající nevejde, proto se v jiné variantě uvažovalo o odklonu - zvýší se průjezd vlaků přes Staňkov až na osm za hodinu! Tedy osmkrát budou muset spadnout závory přes silnici a auta budou čekat. Pokud budu hodně optimistický a budu počítat u každého vlaku s pěti minutami, znamená to, že z každé hodiny bude čtyřicet minut Staňkov ve směru třeba na Přeštice neprůjezdný.“

Proto bude město i nadále usilovat o optimalizaci tohoto projektu, aby nebyla ohrožena plynulost dopravy a kvalita života místních obyvatel.

Staňkov ale neřeší jen dopravu

Třiapůltisícové město ale neřeší jen otázky dopravy. Do svého vlastnictví získalo sokolovnu, kterou plánuje kompletně zrekonstruovat a vytvořit z ní sportovní a kulturní centrum. Další investice mají mířit do školství, bytového fondu a do obnovy náměstí, které by se mělo stát ozdobou města. Kontinuálně se také pracuje na modernizaci místních komunikací a chodníků.

Staňkov je město s bohatou historií a jasnou vizí do budoucna. Díky úspěšným projektům a aktivnímu přístupu k řešení problémů se město i nadále rozvíjí a přináší svým obyvatelům lepší podmínky pro život.