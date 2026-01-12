Soukromá střední škola BEAN, Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Individuální přístup k výuce a rozmanitá škála studijních programů oslovují nejen středoškoláky, ale také dospělé, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit své znalosti.
Absolventům základních škol nabízí denní studium například v oborech Gymnázium, Obchodní akademie, Provoz diplomatických služeb nebo Kominík. Pro absolventy tříletých učebních oborů je připravena dvouletá nástavba Podnikání. Motivací pro žáky je i stipendijní program určený nejlepším studentům denního studia.
Studium i při zaměstnání
Významnou roli hraje také dálková forma studia, která probíhá převážně o víkendech. Zájemci si mohou zvolit například obory Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch nebo veřejnou správu a právo. Velký zájem je dlouhodobě i o předškolní a mimoškolní pedagogiku, kterou lze absolvovat v klasické čtyřleté nebo zkrácené dvouleté variantě pro maturanty.
Výhodou školy je také její poloha. Staňkov leží na železničním uzlu mezi Plzní a Domažlicemi, což umožňuje pohodlné dojíždění i z Klatov, Chebu, Karlových Varů nebo Prahy.
Bezpečné prostředí ke studiu a individuální přístup
Škola klade velký důraz na osobní přístup a vstřícné prostředí. Snaží se vytvořit bezpečné místo, kde jsou studenti podporováni nejen ve vzdělávání, ale i v osobním rozvoji. „Citlivý přístup ke studentům je jedním z hlavních pilířů, který nás odlišuje od státních škol. Snažíme se, aby škola byla vstřícným a bezpečným prostředím, které podporuje hodnotové postoje studentů a prostředí bez šikany,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Bastlová.
Uplynulý rok byl pro školu plný úspěchů. Studenti dosáhli skvělých výsledků u maturitních zkoušek, absolvovali řadu odborných stáží a aktivně se zapojili do kulturních a vzdělávacích projektů. „Jsme vděční našim pedagogům, kteří díky svému osobnímu přístupu podporují studenty nejen při výuce, ale i mimo ni – při doučování, přípravě na přijímací zkoušky či rozvoji jejich talentů. Do nového roku tak vstupujeme s odhodláním pokračovat v rozvoji kvalitního a individuálně zaměřeného vzdělávání, rozšiřování nabídky oborů a vytváření prostředí, kde se každý student může učit, objevovat a připravit se na svůj budoucí život a kariéru,“ shrnuje ředitelka Boříková.
Moderní vybavení a mimoškolní činnost
Škola klade velký důraz na výuku cizích jazyků a práci s moderními technologiemi. Všechny prostory jsou pokryty Wi-Fi připojením a studenti mohou využívat moderně vybavené učebny. Nechybí ani školní jídelna. Mimo výuku škola organizuje i řadu doplňkových aktivit – besedy, soutěže, výlety a exkurze, které studentům rozšiřují obzory.