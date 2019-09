Slavnosti jablek zvou na dobré jídlo i muziku

Těšit se můžete na bohatý program. Třešničkou na dortu bude vystoupení skupiny Žalman & spol. pod vedením jedné z nejvýraznějších postav naší folkové scény, písničkáře Pavla Lohonky Žalmana.

Slavnosti jablek se konají přímo v areálu zdejších sadů. Návštěvníci zde budou moci zakoupit veškeré výrobky sadů Nebílovy, například oblíbený mošt či sušená jablka a hrušky. Nebude chybět výstava staré a nové zemědělské techniky a budete si moci vyzkoušet jízdu traktorem. Vedle toho se příchozí mohou těšit na řemeslný trh, hravou naučnou stezku v sadech a mnoho soutěží pro děti, které se mimo jiné zabaví i v tvůrčí dílničce. Na své si přijdou i sportovní nadšenci, neboť pořadatelé pro ně chystají lukostřelbu a prolézačku mezi balíky slámy.

Jelikož se celý program točí kolem jablek, organizátoři přichystali soutěž o nejlepší sladký moučník z jablek, které se může zúčastnit úplně každý. „Moučník je nutné přihlásit nejdéle do 14.30 hodin. Soutěžní vzorky noste do stánku hned vedle pódia,“ uvedla za sady Nebílovy Markéta Jungová. V půl čtvrté pak bude vyhlášen vítěz. A pokud se vám nechce nic péct, nevadí, přijďte ochutnat to, co si pro vás nachystali trhovci. Nebude chybět slané ani sladké občerstvení včetně mnoha pochutin z jablek, mošty, cider nebo dobré pivo. Milovníci vína pak budou moci ochutnat vynikající produkty z Moravy.

Koncerty i křest knihy

Součástí programu bude také několik hudebních vystoupení. V poledne se představí dětský sbor Lukaváček, ve 13.30 hodin zahraje pardubická folková skupina Marien a v 16.30 hodin čeká návštěvníky vystoupení skupiny Žalman & spol. V Nebílovech se uskuteční také křest knihy Sladká tečka autorky Hany Zajícové, která se při svém psaní inspirovala starými recepty na sladké dobroty pro všední i sváteční dny. Autorka čerpala mimo jiné i ze zápisků své prababičky z období první republiky.

Na akci se bude prezentovat také značka Regionální potravina, kterou uděluje ministerstvo zemědělství těm nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, jež zvítězí v krajských soutěžích. Výrobky sadů Nebílovy mimochodem již v minulosti toto prestižní ocenění získaly.

Motoristé budou moci zaparkovat na louce přímo u obce Nebílovy. Vítáni jsou i návštěvníci se psy, zvířata ovšem musí být na vodítku. V případě nepříznivého počasí bude akce částečně přemístěna do vnitřních prostor.

Sady Nebílovy spadají do společnosti Lukrena, která se zaměřuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. Přímo v Nebílovech se hospodaří celkem na 48 hektarech půdy, kde se pěstují jablka, švestky, třešně a hrušky.