ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Průřezově sedmi desetiletími její existence stojí za zopakování z předchozích dílů historie výstavba první jaderné elektrárny A1 na území někdejšího Československa ve slovenských Jaslovských Bohunicích (1972). Vybudování nové Reaktorové haly (dokončena 1979) v hlavním škodováckém areálu, kde postupně vyrobila 24 kompletů reaktorů typu VVER. Od devadesátých let 20.století více než 500 vyrobených kontejnerů pro transport a ukládání jaderného paliva (z toho 420 pro použité palivo). Přes 2000 pohonů regulačních orgánů reaktorů, kterými se reguluje jejich bezpečný provoz.
Kromě Česka a Slovenska, kde má své kořeny, ŠKODA JS dodávala a dodává inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady použitého jaderného paliva do dalších zemí střední a východní Evropy, Skandinávie, Francie, Německa, USA, Rakouska, Finska, Belgie, Velké Británie, Číny, Indie, Ruska či Arménie. Postupně se stala českým lídrem v oblasti výroby a dodávek pro jadernou energetiku.
V současnosti zaměstnává okolo 1100 lidí a pro celý plzeňský region je jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů. Ve svých dvou výrobních areálech v Plzni se momentálně věnuje např. zakázkám pro nově budované britské jaderné elektrárny (vnitřní části reaktorů EPR pro jaderné bloky Hinkley Point C a Sizewell C), novým modernizovaným pohonům reaktorů VVER-440 pro JE Dukovany nebo dalším kontejnerům pro použité palivo JE Dukovany i JE Temelín. Slovenská divize firmy se aktuálně podílí na zprovoznění 4.bloku JE Mochovce.
ŠKODA JS se také právě stala strategickým dodavatelem Rolls-Royce SMR pro malé modulární reaktory (SMR) v oblasti stěžejních dodávek jaderného ostrova - tlakové nádoby reaktoru, jeho vnitřních částí a dalších komponent primárního okruhu. Velkou ambicí společnosti je uspět při výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Nedávno ŠKODA JS jako první firma ve střední a východní Evropě získala certifikaci dle ASME Code, sekce III. pro jadernou energetiku, která patří k nejnáročnějším v oboru jaderného průmyslu.
Spojení značky ŠKODA JS s místním regionem znamená významnou podporu zdejších charitativních, společenských i sportovních aktivit. Firma je dlouhá léta hlavním partnerem extraligových hokejistů HC Škoda Plzeň a mládežnického týmu házené Talent ŠKODA JS Plzeň, líhni nadějí čerstvých mistrů republiky. Patří sem také filmový festival Finále, odborná konference Jaderné dny na ZČU nebo dlouhodobá charitativní spolupráce se zdejší Diakonií Západ či podpora dětí s postižením v Centru Hájek. To je jen malý výčet některých podporovaných projektů. Příběh ŠKODA JS začal skromnou pracovní skupinou. Po sedmi desetiletích se plzeňská firma stala respektovanou silou jaderného strojírenství.
(Tento text je posledním šestým dílem věnovaným 70leté historii
ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos ve vydavatelství Starý most)