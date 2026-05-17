ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Výroba je srdcem společnosti.

V současné době jsou nejužívanějším typem pohonu u tlakovodních reaktorů lineární krokové pohony. Na snímku z čisté montáže jsou bloky elektromagnetů lineárního krokového pohonu LKP-M/3 pro reaktory typu VVER-1000 (2014) | foto: Škoda JS a.s.

Divize Jaderné zařízení vyrábí zakázky v provozech Reaktorová hala a Bolevec. Výrobní činnost se stala v roce 1956 základním kamenem dnešní společnosti ŠKODA JS. Druhé dva současné pilíře – inženýring a servis – se rozvíjely postupně. Reaktorová hala v bývalém hlavním areálu Škodovky byla postavena na konci sedmdesátých let 20. století pro výrobu reaktorů typu VVER. Nosný program v Reaktorové hale dnes tvoří zejména výroba kontejnerů na použité palivo pro JE Dukovany a JE Temelín a další komponenty pro jadernou energetiku včetně např. vnitřních částí reaktoru EPR pro jaderné elektrárny ve Velké Británii. V roce 2025 ŠKODA JS zakoupila budovu bývalé škodovácké kalírny, která přímo sousedí s Reaktorovou halou. Vyrábět se tady stejně jako v „Reaktorce“ budou komponenty pro velké jaderné bloky i pro malé modulární reaktory (SMR).

Provoz Bolevec má starší historii, neboť ve zdejším areálu bývala původně střelnice a muniční továrna. Nejstarší halou je Hala 1, kde je dnes dislokováno robotické pracoviště pro laserové svařování a další moderní technologie. Nejmodernějším provozem v areálu Bolevec je strojní hala, která disponuje mnoha CNC obráběcími stroji pro zvládání i těch nejobtížnějších operací na speciálních ocelích. Nosným programem je tady výroba pohonů regulačních orgánů reaktorů VVER.

Současná výroba jaderných zařízení navazuje na bohatou historii společnosti, během které bylo vyrobeno 21 kompletních reaktorů typu VVER-440/V-213 a tři reaktory typu VVER-1000/V-320 pro tuzemské i zahraniční jaderné elektrárny.

Klíčovou roli v současném portfoliu stabilně dodávaných produktů si dlouhodobě drží pohony regulačních orgánů pro nejrůznější typy reaktorů. Zatím bylo vyrobeno více než 1200 pohonů regulačního orgánu typu LKP-M různého provedení pro reaktory VVER- 1000 a více než 500 kusů typu PRO-M pro menší bloky VVER-440. ŠKODA JS také nabízí zařízení, které zajistí utažení přírubových spojů na zmiňovaných typech reaktorů.

Více než třicet let působí ŠKODA JS taky na trhu jaderných elektráren typu PWR a BWR. Firma se postupně vypracovala do role kvalifikovaného a respektovaného dodavatele komponent pro jaderné elektrárny v západní Evropě a na Dálném východě. Reaktor EPR představuje nový typ tlakovodního reaktoru. ŠKODA JS uzavřela s francouzským zákazníkem smlouvu na výrobu a dodávku dvou kompletů vnitřních částí reaktoru EPR pro výstavbu jaderné elektrárny Hinkley Point C a následně i Sizewell C ve Velké Británii. Navazují na předchozí dodávku vnitřních částí reaktoru do finské JE Olkiluoto/3 a čínské JE Taishan/1.

Kontejnery na použité palivo vyrábí společnost již od roku 1994 a zatím jich dodala více než 500. Z komerčního hlediska bylo před čtyřiceti lety správným strategickým rozhodnutím zaměřit se i na vývoj mříží pro skladování použitého jaderného paliva. Nejaderná výroba ve ŠKODA JS je doplňkovým programem společnosti, který většinou zahrnuje výrobu velkých komponent, s nimiž si jiné firmy nedokážou kvůli jejich velikosti nebo omezenému prostoru svých výrobních hal poradit. Týká se to např. chemického průmyslu, kam společnost nedávno dodala nádobu reaktoru k výrobě čpavku o průměru 2 m, délce 22 m a váze 160 tun.

ŠKODA JS díky své silné tradici a současným obchodním úspěchům, které jsou spojeny s nynějším rozvojem celého oboru jaderné energetiky, dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Plzni a okolí.

(Tento text je pátým ze šesti dílů věnovaných 70leté historii ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos ve vydavatelství Starý most)

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

