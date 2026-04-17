ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Klíčovým oborem je inženýring.

Instalace zařízení na reaktorovém sále 3. bloku JE Mochovce (Slovensko). Vpředu...

Instalace zařízení na reaktorovém sále 3. bloku JE Mochovce (Slovensko). Vpředu obslužná plošina horního bloku, v pozadí horní blok a jednotlivé vnitřní části reaktoru (2022) | foto: Škoda JS a.s.

Investiční inženýring ve ŠKODA JS staví na dlouholetých zkušenostech z velkých investičních jaderných projektů napříč Evropou. Divize Inženýring a SKŘ (Systémy kontroly a řízení) zajišťuje řízení projektu, projektování, výpočty a analýzy, plánování, zajištění subdodávek, řízení a koordinaci dodavatelů, řízení montáže, zkoušek, uvádění dodaných celků do provozu a podporu zákazníka během provozu elektrárny. Plný rozsah zmíněných činností je uplatněn v projektech generálních dodávek nebo dodávek vyšších investičních celků. Sem patří především jaderné elektrárny typu VVER, jejichž technologie je ve firmě osvojena a rozvíjena v celém rozsahu životního cyklu projektu.

Od zahájení výstavby první československé jaderné elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích počínaje rokem 1956, s jejím připojením k elektrické síti v prosinci 1972, následovala dlouhá řada úspěšných velkých investičních projektů. ŠKODA JS dodala formou vyšších dodávek primární část a hospodářství jaderného paliva postupně pro slovenské jaderné elektrárny Bohunice V-2 (2x VVER-440) a Mochovce (2x VVER-440), pro Dukovany (4x VVER-440) a na přelomu nového tisíciletí také pro JE Temelín (2x VVER-1000).

V roce 2009 se ŠKODA JS stala pro 3. a 4. blok JE Mochovce hlavním dodavatelem technologie nejdůležitějších částí elektrárny, tj. primárního okruhu, palivového hospodářství a dalších čtyř provozních souborů. Na dokončení obou bloků odvedli a nadále odvádí vynikající práci lidé z další divize ŠKODA JS - divize Slovensko, která vznikla v roce 2019. Sídlí v Trnavě, slovenském centru jaderné energetiky, se shodnou vzdáleností do Mochovců i Jaslovských Bohunic, a s dojezdem na maďarskou JE Paks. V roce 2023 byl 3. blok JE Mochovce předán do zkušebního provozu. Na spuštění 4. bloku se aktuálně pracuje.

Zkušenosti z výstavby českých a slovenských jaderných bloků v 80. letech vedly k získání významné zakázky Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ) pro JE Dukovany v roce 1999 a následně i její druhé etapy. Výsledkem byla kompletní modernizace SKŘ na všech čtyřech blocích JE Dukovany, dokončená v roce 2018. Díky tomu firma uspěla v obdobných zakázkách i v zahraničí – v Maďarsku (JE Paks) a Arménii (JE Metsamor).

Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ) čtyř bloků JE Dukovany. Veškeré činnosti byly prováděny během plánovaných odstávek postupně v letech 2001–2018

V letech 1985 až 2018 ŠKODA JS též dodala pět kompletů zavážecích strojů určených pro manipulaci s palivovými soubory a dalším zařízením při výměně paliva pro JE Bohunice, Dukovany, Mochovce a dva komplety pro JE Temelín. Dále mj. rekonstruovala kolejové dráhy zavážecích strojů na všech čtyřech blocích JE Dukovany. Uvedené činnosti nabízí nejen pro bloky VVER, ale i pro reaktory typu PWR resp. BWR.

Významnou referenci v oblasti inženýringu představovala též výměna separátorů páry na obou blocích elektrárny Temelín. Jednalo se o největší transport zařízení na lokalitu Temelín od doby výstavby jaderných bloků - čtyři pláště separátoru, každý o délce 30 m a výšce 4,5 m.

Výrazná stopa ŠKODA JS je patrná i v oblasti výzkumných reaktorů. Ty se využívají pro testování jaderného paliva, materiálové inženýrství či výrobu radioizotopů pro zdravotnictví. V minulosti vyvinula a dodala celkem sedm reaktorů vlastní konstrukce. ŠKODA JS také dlouhodobě zajišťuje pro své zákazníky i výpočtové analýzy vyplývající z aktuálních bezpečnostních a servisních požadavků. Divize Inženýring a SKŘ nedávno uspěla ve veřejné soutěži na výměnu 172 nízkonapěťových rozvaděčů a více než 700 rozvaděčových polí v JE Temelín.

ŠKODA JS zajistí v rámci modernizace výzkumného reaktoru MARIA (Polsko) nový systém kontroly a řízení, dodá ionizační a štěpné komory a nové sady pohonů regulačních orgánů namísto původních (na snímku).

ŠKODA JS díky své silné tradici i současným obchodním úspěchům (a nejen v inženýringu), které jsou spojeny s nynějším rozvojem celého oboru jaderné energetiky, dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Plzni a okolí.

(Tento text je čtvrtým ze šesti dílů, věnovaných 70leté historii ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos ve vydavatelství Starý most)

