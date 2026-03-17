ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
3. Představení divizí ŠKODA JS: Servis prodlužuje provoz jaderných elektráren

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Pravidelná údržba sestavy uzlu pojistných ventilů kompenzátoru objemu podle plánu údržby na JE Temelín (2025) | foto: Škoda JS a.s.

Servisní personál ŠKODA JS plní stanovené servisní práce v požadované kvalitě...
Povolování přírub nátrubků vnitroreaktorového měření teploty a neutronového...
Rekonstrukce heterogenního svaru parogenerátoru v rámci plánované odstávky...
Řídicí pracoviště operátorů manipulátorů při čištění i vizuálních inspekcích...
10 fotografií

ŠKODA JS, člen Skupiny ČEZ, je v současnosti jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Za dobu své existence firma dodávala a dodává inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory nebo sklady použitého jaderného paliva prakticky po celém světě.

Divize Servis JE (pozn.: jaderných elektráren) je jednou ze čtyř divizí ŠKODA JS (informace o dalších přinesou nové díly seriálu). Rozvíjela se postupně v souladu s požadavky zákazníků, kterým poskytuje široké portfolio svých služeb. Jejím úkolem jsou práce v rámci plánovaných odstávek bloků jaderných elektráren, ale i řada unikátních oprav, jejichž předpokladem je dlouhodobé a jedinečné know-how údržby, špičková odbornost a zázemí celé společnosti.

Servis jaderných zařízení a péče o ně je velmi specifický a nesmírně komplexní obor jaderného strojírenství. Rozhodující roli zde hrají nové materiály a technologie, moderní pevnostní výpočty metodou konečných prvků a tzv. simulace technologických pochodů, které umožňují optimalizovat zásahy do zařízení a minimalizovat dobu odstávek. Za těmito aktivitami stojí kvalifikovaný tým odborníků včetně projektových inženýrů, montážních a inspekčních specialistů a podpůrných profesí. Dlouhodobé zkušenosti z provozu českých jaderných elektráren umožňují divizi pružně reagovat na nové požadavky zákazníků i měnící se legislativní rámec.

Již v 80. letech se podařilo rozpracovat první technologie oprav dělicí roviny tlakové nádoby reaktoru, závitových hnízd, vnitřních antikorozních návarů a podnávarových oblastí. V roce 2008 byly mezi společnostmi ŠKODA JS a ČEZ podepsány první smlouvy na zajištění komplexní údržby zařízení primárního okruhu českých jaderných elektráren. Společnost se tak stala generálním dodavatelem v oblasti servisu a převzala pod své řízení také desítky subdodavatelských firem.

ŠKODA JS poskytuje servisní služby spojené s dodávkami svých výrobků a servisní podporu poskytuje rovněž na zahraničních elektrárnách. Při generální odstávce 1. a 2. bloku JE Mochovce se její tým v poslední době podílel na projektu „Seismické zodolnění velkých komponent“. Nedávno uspěla i ve výběrovém řízení na zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů pro pohony regulačních orgánů jaderné elektrárny Paks v Maďarsku. Podílela se též na modernizaci jediné jaderné elektrárny na jižním Kavkaze – JE Metsamor v Arménii. Další podobné projekty zajišťuje taky ve Finsku nebo na Ukrajině.

V posledních letech byly vyvinuty unikátní postupy prací pro servis komponent primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER-440 a VVER-1000. V mnoha případech to jsou jedinečné technologie, které dosud nebyly nikde ve světě použity. ŠKODA JS využívá v této oblasti i 3D tisku.

ŠKODA JS usiluje pokrýt svými kompetencemi celý životní cyklus jaderné elektrárny od výroby důležitých součástí, výstavby, modernizace a prodlužování životnosti, dodávek náhradních dílů, údržby až po vyřazování z provozu (tzv. decommissioning). Navazuje tak na více než sedmdesátiletou tradici jaderného strojírenství ve Škodovce a zároveň rozvíjí kompetence potřebné pro budoucí projekty v oblasti jaderné energetiky.

(Tento text je třetím ze šesti dílů věnovaných 70leté historii ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos na jaře ve vydavatelství Starý most)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.