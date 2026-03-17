ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

ŠKODA JS, člen Skupiny ČEZ, je v současnosti jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Za dobu své existence firma dodávala a dodává inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory nebo sklady použitého jaderného paliva prakticky po celém světě.
Divize Servis JE (pozn.: jaderných elektráren) je jednou ze čtyř divizí ŠKODA JS (informace o dalších přinesou nové díly seriálu). Rozvíjela se postupně v souladu s požadavky zákazníků, kterým poskytuje široké portfolio svých služeb. Jejím úkolem jsou práce v rámci plánovaných odstávek bloků jaderných elektráren, ale i řada unikátních oprav, jejichž předpokladem je dlouhodobé a jedinečné know-how údržby, špičková odbornost a zázemí celé společnosti.
Servis jaderných zařízení a péče o ně je velmi specifický a nesmírně komplexní obor jaderného strojírenství. Rozhodující roli zde hrají nové materiály a technologie, moderní pevnostní výpočty metodou konečných prvků a tzv. simulace technologických pochodů, které umožňují optimalizovat zásahy do zařízení a minimalizovat dobu odstávek. Za těmito aktivitami stojí kvalifikovaný tým odborníků včetně projektových inženýrů, montážních a inspekčních specialistů a podpůrných profesí. Dlouhodobé zkušenosti z provozu českých jaderných elektráren umožňují divizi pružně reagovat na nové požadavky zákazníků i měnící se legislativní rámec.
Již v 80. letech se podařilo rozpracovat první technologie oprav dělicí roviny tlakové nádoby reaktoru, závitových hnízd, vnitřních antikorozních návarů a podnávarových oblastí. V roce 2008 byly mezi společnostmi ŠKODA JS a ČEZ podepsány první smlouvy na zajištění komplexní údržby zařízení primárního okruhu českých jaderných elektráren. Společnost se tak stala generálním dodavatelem v oblasti servisu a převzala pod své řízení také desítky subdodavatelských firem.
ŠKODA JS poskytuje servisní služby spojené s dodávkami svých výrobků a servisní podporu poskytuje rovněž na zahraničních elektrárnách. Při generální odstávce 1. a 2. bloku JE Mochovce se její tým v poslední době podílel na projektu „Seismické zodolnění velkých komponent“. Nedávno uspěla i ve výběrovém řízení na zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů pro pohony regulačních orgánů jaderné elektrárny Paks v Maďarsku. Podílela se též na modernizaci jediné jaderné elektrárny na jižním Kavkaze – JE Metsamor v Arménii. Další podobné projekty zajišťuje taky ve Finsku nebo na Ukrajině.
V posledních letech byly vyvinuty unikátní postupy prací pro servis komponent primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER-440 a VVER-1000. V mnoha případech to jsou jedinečné technologie, které dosud nebyly nikde ve světě použity. ŠKODA JS využívá v této oblasti i 3D tisku.
ŠKODA JS usiluje pokrýt svými kompetencemi celý životní cyklus jaderné elektrárny od výroby důležitých součástí, výstavby, modernizace a prodlužování životnosti, dodávek náhradních dílů, údržby až po vyřazování z provozu (tzv. decommissioning). Navazuje tak na více než sedmdesátiletou tradici jaderného strojírenství ve Škodovce a zároveň rozvíjí kompetence potřebné pro budoucí projekty v oblasti jaderné energetiky.
(Tento text je třetím ze šesti dílů věnovaných 70leté historii ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos na jaře ve vydavatelství Starý most)