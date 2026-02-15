ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Od Škodovky k ČEZ. V letech 1956 až 1993 byl segment jaderné energetiky řazen pod různými názvy do organizační struktury stále stejného vlastníka – plzeňské společnosti Škoda. Tento vztah pokračoval i po její privatizaci v roce 1993.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Strojovna jaderné elektrárny A1 - projektovaný tepelný výkon elektrárny byl 560...

Strojovna jaderné elektrárny A1 - projektovaný tepelný výkon elektrárny byl 560 MWt, hrubý elektrický výkon 144 MWe, čistý 93 MWe (1972). | foto: Škoda JS a.s.

Školní reaktor VR-1 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské při ČVUT Praha je...
Dnešní podoba Reaktorové haly.
První kontejner ŠKODA 440/84 pro transport a uložení použitého jaderného...
Výměna přihříváků-separátorů páry na obou blocích elektrárny Temelín za nové...
9 fotografií

V tomto období byla v roce 1964 zahájena výroba pro jadernou elektrárnu A1 v Jaslovských Bohunicích, uvedenou do provozu v roce 1972. O dva roky později začala výroba komponent pro primární okruh jaderných elektráren typu VVER. V roce 1979 byla zahájena produkce v nové Reaktorové hale a o dva roky později se uskutečnily dodávky do jaderné elektrárny Paks v Maďarsku. V letech 1985 až 1987 byly do provozu uvedeny čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech a v letech 1991-1993 dodány dva reaktory pro elektrárnu v Temelíně.

Od roku 1999 firma podniká pod názvem ŠKODA JS a.s. Tehdejší mateřská společnost Škoda Holding v roce 2004 prodala ŠKODA JS ruské strojírenské skupině Power Machines B.V. V roce 2007 převzala firmu ŠKODA JS ruská strojírenská skupina OMZ.

Havárie v Černobylu a ve Fukušimě vedly ke zrušení výstavby nových jaderných bloků na tradičních trzích a k útlumu jaderné energetiky. Na rozdíl od jiných dodavatelů, kteří se stáhli z trhu, dokázala ŠKODA JS překonat nelehké období a vykazovala dobré ekonomické výsledky. Do této etapy ale negativně zasáhla anexe Krymu. ŠKODA JS byla vzhledem k ruskému vlastníkovi zařazena na sankční seznamy, čímž byla znevýhodněna v rámci standardní obchodní soutěže. Situace se ještě více zkomplikovala po zahájení ruské války proti Ukrajině v roce 2022.

Bylo proto důležité, že se rychle podařilo uskutečnit složitou transakci změny vlastníka. Na podzim 2022 započala nová perspektivní etapa v rámci Skupiny ČEZ, která navázala na dlouholeté vztahy v práci pro českou jadernou energetiku. Pozice českého dodavatele s českým vlastníkem umožnila zrušení sankcí. ŠKODA JS se během sedmi desetiletí své historie stala lídrem v oblasti dodávek českého jaderného průmyslu.

(Tento text je druhým ze šesti dílů věnovaných 70leté historii ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos na jaře ve vydavatelství Starý most.)

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Nejčtenější

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty...

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Strojovna jaderné elektrárny A1 - projektovaný tepelný výkon elektrárny byl 560...

Od Škodovky k ČEZ. V letech 1956 až 1993 byl segment jaderné energetiky řazen pod různými názvy do organizační struktury stále stejného vlastníka – plzeňské společnosti Škoda. Tento vztah pokračoval...

15. února 2026

Retail parky: maximální komfort a efektivita

Komerční sdělení
Roháček Humpolec

Kuřimská společnost Fuertes Development staví obchodní zóny na míru městům i lidem.

13. února 2026

Hoštka – Město, kde se dobře žije

Komerční sdělení
Hoštka – Město, kde se dobře žije

„Poptávka po stavebních parcelách dvojnásobně převyšuje nabídku, protože Hoštka je dobré místo pro život, říká Milan Konfršt, dlouholetý starosta města Hoštky v okrese Litoměřice.

13. února 2026

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty...

13. února 2026

Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Komerční sdělení
Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Od odkazu Alice Masarykové až k digitálním simulacím krizových situací. Ředitelka Iva Wajshajtlová nám prozradila, jak teplický Červený kříž letos hodlá přilákat nové dobrovolníky a podpořit dětskou...

13. února 2026

Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Komerční sdělení
Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Alergie na prach, roztoče nebo plísně trápí stále více lidí a často se zhoršují právě v noci. Lůžko je totiž ideálním prostředím pro alergeny. Jedním z nejjednodušších kroků, jak snížit jejich...

12. února 2026

Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Komerční sdělení
Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Japonská asociace pro světovou výstavu Expo 2025, pořadatel nedávno skončené Všeobecné světové výstavy, sestavila komplexní soubor dat týkajících se průběhu Expa 2025 v Ósace.

12. února 2026

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

12. února 2026

Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Komerční sdělení
Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém únorovém zasedání Program obnovy venkova Ústeckého kraje.

12. února 2026

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

12. února 2026

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

10. února 2026

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.