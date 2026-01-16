ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Jádro místo střelnice. Novodobá historie původního areálu spojeného se zbrojní výrobou se začala psát 18. května 1956, kdy byly na základě mezistátní dohody ČSR-SSSR zahájeny přípravné práce pro výstavbu jaderné elektrárny A1 ve slovenských Jaslovských Bohunicích.

Fotogalerie4

Zakladatel jaderného programu v podniku Škoda ing. Josef Hauer (1919-2004) | foto: Škoda JS a.s.

Od tohoto roku se datuje i historie současné ŠKODA JS, významného evropského výrobce zařízení pro jadernou energetiku a člena Skupiny ČEZ.

Na přelomu 19. a 20. století hledalo vedení tehdejších Škodových závodů prostory, které by nedaleko Plzně mohly sloužit jako zkušební střelnice pro zbrojní program tehdy největší zbrojovky Rakousko-uherské monarchie. Nakonec bylo vybráno místo, které je dnes sídlem společnosti ŠKODA JS - pozemek zvaný Na Orlíku u Třemošné. V roce 1901 tady byl zahájen provoz tunelové střelnice. V období první světové války byla vybudována muniční továrna, kde pracovalo přes dva tisíce zaměstnanců. Po katastrofálním výbuchu v roce 1917 areál sloužil opět jen jako střelnice. Její význam vzrostl v době protektorátu, kdy Škodovka vyráběla zbraně pro německou armádu.

Lodní kanón 24 cm L/40 K97, zavěšený na portálovém jeřábu v Bolevci (1903) | foto: Škoda JS a.s.

V padesátých letech 20. století začala studená válka a zbrojní výroba byla přesouvána ze západu na východ republiky. V roce 1956 už byla střelnice u Plzně opuštěná a čekala na nové využití. Ve Škodovce byla v tomto období založena obchodní skupina pro jadernou oblast – zárodek pozdějšího škodováckého jaderného programu. Byla ustavena pracovní skupina konstruktérů pod vedením Josefa Hauera. Škodovka měla zajistit výrobu reaktoru, zařízení hospodářství paliva a převzít funkci generálního dodavatele technologické části. Pro tento záměr byl vybrán ruský projekt reaktoru KS-150 (1x 150 MWe). K zahájení provozu první jaderné elektrárny na území tehdejšího Československa ale ještě vedla dlouhá cesta. Jaslovské Bohunice byly do provozu uvedeny v roce 1972.

Manipulace s tlakovou nádobou reaktoru VVER-440 o váze 250 tun pomocí mostového jeřábu v Reaktorové hale (osmdesátá léta 20. století)

Tento text je prvním se šesti dílů věnovaných 70leté historii ŠKODA JS. Vychází z knihy autora Josefa Říhy, která vyjde letos na jaře ve vydavatelství Starý most.

ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Zakladatel jaderného programu v podniku Škoda ing. Josef Hauer (1919-2004)

Jádro místo střelnice. Novodobá historie původního areálu spojeného se zbrojní výrobou se začala psát 18. května 1956, kdy byly na základě mezistátní dohody ČSR-SSSR zahájeny přípravné práce pro...

