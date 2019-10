Šance na získání kotlíkové dotace v Plzeňském kraji stále je

O ekologický kotel požádalo ve třetí výzvě kotlíkových dotací v Plzeňském kraji celkem 1 980 žadatelů. O dotace byl obrovský zájem, od první hodiny od spuštění byl systém velmi zatížený a žadatelé se museli obrnit trpělivostí, což se jim ale vyplatilo a nakonec mohl každý žádost zaregistrovat. Žádosti přijímá Plzeňský kraj výhradně elektronicky přes systém eDotace, který se pro žadatele otevřel v úterý 1. října 2019 v 8:00 hodin, v 12:15 hodin bylo ohlášeno vyčerpání alokované částky ve výši 230 milionů korun.

„Na začátku se přijímání zpomalilo, protože systém byl přetížený, ale poté čerpání probíhalo průběžně a bez problémů. Již v poledne byly vyčerpány finance dané výzvy a otevřel se zásobník, aby mohli být uspokojení další žadatelé,“ shrnuje situaci radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová.

Přesto, že systém byl zavalený žádostmi, průběžně požadavky vyřizoval a k žádnému výpadku nedošlo. Šance získat dotaci na výměnu starého kotle za nový ekologický stále existuje. „Požádat o kotlíkovou dotaci stále lze, žádosti v tuto chvíli směřují do zásobníku, kde je v současné době požadavek na 42 milionů korun. Dle příslibu ministerstva životního prostředí by se pro Plzeňský kraj dodatečně mělo uvolnit ještě v průběhu zimy 90 milionů korun, takže by i žádosti v zásobníku měly být uspokojeny,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Plíhal. „Celkově lze říci, že dotace na výměnu kotlů v Plzeňském kraji byly a jsou úspěšně čerpány,“ konstatuje Radka Trylčová.

V uplynulých letech probíhal příjem žádostí o kotlíkové dotace pozvolněji, v předchozí druhé vlně byla během prvního dne vybrána polovina částky a pak trvalo několik měsíců, než se dočerpala celá alokace. Dosud si díky dotacím mohlo v Plzeňském kraji pořídit ekologické kotle více než 4 000 domácností.

První vlna dotací na pořízení ekologického vytápění v Plzeňském kraji byla vyhlášena v lednu 2016 a mezi domácnosti bylo rozděleno 245 milionů korun. Druhá výzva, ve které se rozdělilo 223 880 000 korun, byla spuštěna v říjnu 2017. Největší zájem byl v Plzeňském kraji o tepelná čerpadla, o která požádala více než polovina domácností. Tak tomu je i v této výzvě, kdy 63 procent žádostí je na tepelná čerpadla a 21 procent na plynové kondenzační kotle.

V poslední třetí vlně kotlíkových dotací mohou domácnosti v Plzeňském kraji žádat o dotaci na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Žádosti se podávají elektronicky přes webovou aplikaci e-dotace. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Po elektronickém podání žádosti žadatel obdrží do e-mailu pořadové číslo, které jej informuje o tom, že žádost byla v pořádku podána, a poté má 10 pracovních na doložení povinných příloh, kterými jsou: formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo apod.), kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu.