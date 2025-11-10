Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Na ploše přes 1000 metrů čtverečních nabízí zákazníkům pět pater plných outdooru, více než 300 českých i světových značek (například Hannah, Rafiki, KEEN, Osprey, Dynafit, Salewa, Garmont, Patagonia, Hoka, Tilak, La Sportiva, Hoka, Brooks, Dynafit, Salomon, ON a další) a vše, co nadšení sportovci i milovníci přírody potřebují pro svá dobrodružství, od běhu a turistiky až po lyžování, skialp a lezení.
V nově koncipované prodejně najdou zákazníci běžeckou speciálku s rozšířenou nabídkou běžeckého sortimentu, a dokonce s možností běžecké boty si pravidelně otestovat. Unikátní záležitostí je pak samostatné patro věnované lezení s malou lezeckou stěnou, na které lze vybavení rovnou vyzkoušet. V tomto prostoru najdete také příjemné místo, kde si můžete dát kávu, a lezeckou knihovnu, které společně s přednáškami a výběhy dělají z Rock Pointu nejen místo nákupu, ale i setkávání outdoorové komunity.
Součástí centra je rovněž outdoorová půjčovna. Zákazníci si mohou zapůjčit vybavení na skialpinismus, ferraty nebo turistiku. V zimní sezoně pak prodejna nabídne širokou nabídku lyží a zimního vybavení, stejně jako ski servis a na špičkových rakouských strojích Wintersteiger, které využívají nejmodernější dostupné technologie, broušení lyží a zaručuje tak špičkovou kvalitu finálního provedení. Zákazníci jistě ocení i bootfitting, což je metoda, která umožňuje tvarování lyžařské obuvi.
„Naším cílem bylo vytvořit místo, kde zákazník dostane komplexní služby od výběru bot a vybavení přes testování až po servis. V každém oddělení pracují lidé, kteří daným sportem skutečně žijí. Poradí vám běžec, lezec, skialpinista...,“ říká Adam Mašík, brand manager značky Rock Point.
Prodejna zůstává také výdejnou e-shopů rockpoint.cz, hannah.cz, keenfootwear.cz a rafiki.cz. Zákazníci tu naleznou i úpravu oděvů a pozáruční opravy značek Hannah a Rafiki.
Budova na Americké třídě má zajímavou nejen současnost, ale i historii. Otevřela se poprvé v roce 2003, kdy nahradila proluku a starou plechovou boudu, kde se kdysi prodávala grilovaná kuřata. Nová stavba se stala symbolem moderní architektury v centru města a ještě téhož roku získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje.
„Jsme rádi, že právě v Plzni máme naši klíčovou prodejnu spojenou s centrálou a že po více než dvaceti letech přicházíme s ještě silnějším konceptem,“ doplňuje Adam Mašík.
Rock Point Plzeň outdoor centrum Americká se nachází jen pár minut chůze od hlavního vlakového nádraží. Přijet sem můžete i trolejbusy č. 11, 12, 14, 15, 16 a 17 – zastávka Pařížská. Parkování je pak možné v přilehlých ulicích.