První Noc pivovarů: sládci z Plzeňského kraje zvou na prohlídky i pivo

Noc pivovarů vznikla z iniciativy místních sládků, kteří ve svých pivovarech provedou návštěvníky jedinečnou cestou od surovin až k načepovanému pivu.

Noc pivovarů je netradiční akce, která propojí lidi a příběhy českého pivovarnictví. První ročník se uskuteční příznačně v Plzeňském kraji, regionu, kde se zrodil český ležák, který proslavil české pivo po celém světě. Jde o iniciativu sládků, kteří se rozhodli veřejnosti názorně a poutavě ukázat pivovarské řemeslo, jeho krásu, náročnost i propojení tradice s moderními postupy. A samozřejmě nabídnout k ochutnání finální výsledek jejich snažení – skvělé pivo. To vše přímo na „místě činu“ – v pivovarech.

„Máme radost, že můžeme naši práci a náš pivovar ukázat široké veřejnosti v neobvyklém čase a neobvyklé atmosféře. Srdečně zveme zájemce k návštěvě, abychom společně oslavili české pivovarnictví,“ uvádí Tomáš Sladký z pivovaru Zlatá kráva, který se zapojí do letošní Noci pivovarů.

„Pivo a Plzeň k sobě neoddělitelně patří. Přeji organizátorům akce, aby se její první ročník vydařil do té míry, že se stane každoroční tradicí, která přispěje ke známosti našeho regionu, přivede do něj více návštěvníků a také příznivců zlatavého moku. Účastníkům akce přeji, aby se jim u nás v Plzeňském kraji líbilo, dobře se bavili a vychutnali si každý doušek piva, který v rámci akce z produkce místních pivovarů okusí,“ říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, který převzal nad Nocí pivovarů záštitu.

Termín Noci pivovarů připomíná první boom pivovarnictví

Noc pivovarů se uskuteční v pátek 25. dubna a termín nebyl zvolen náhodně. Právě koncem dubna si pivovarníci připomínají výročí zrušení tzv. Propinačního práva z roku 1869, které do té doby výrazně omezovalo zakládání pivovarů a určovalo, kdo může vařit a prodávat pivo. „Na konci dubna 1869 ale toto omezení padlo a v českých zemích začaly vznikat pivovary všech možných velikostí a zaměření. Nastal obrovský boom pivovarnictví, který trvá v podstatě dodnes. My jsme dědici a pokračovatelé tohoto rozmachu, který doprovází stále širší nabídka pivních stylů. A tuhle rozmanitost chceme v dubnu společně se všemi milovníky piva oslavit,“ dodává Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Nakoukněte, jak se dělá pivo přímo v pivovarech

Během Noci pivovarů se návštěvníci budou moci podívat sládkům a pivovarníkům přímo pod ruce, a to i v pivovarech, které za normálních okolností exkurze pro návštěvníky nepořádají. Každý ze zúčastněných pivovarů si v rámci Noci pivovarů připravil pro své návštěvníky speciální program.

Řada pivovarů chystá speciální várky nebo limitované edice piv. Pivní nabídka tak bude pestrá. Na své si přijdou milovníci klasického českého ležáku i ti, kteří vyhledávají další pivní styly jako IPA, bock, kyseláč nebo pšeničné pivo. Některé pivovary chystají i řízené degustace, nebo dokonce slepou degustaci, kde bude návštěvník zkoušet uhodnout, jaké pivo pije. Pivní speciál uvařený výhradně pro Noc pivovarů už ohlásily kromě Pidipivovárku U Pujiče také pivovary Lectvar, Radouš, Modrá hvězda, U Lenocha, Raven, U Stočesů nebo Pod Lípou.

Své brány otevře například plzeňský pivovar Raven, který patří k nejvýraznějším experimentátorům české pivní scény. Návštěvníky zve i Plzeňský pivovarský dvůr Purkmistr, kde široký sortiment piv od ležáků po pivní styl bock připravují v prostředí původního selského dvora. Svoji účast potvrdily také pivovar Zhůřák, přeštický pivovar U Přeška nebo pivovar Radouš z Druztové. Mezi účastníky Noci pivovarů nechybí ani Plzeňský Prazdroj, který reprezentují plzeňské pivovary Pilsner Urquell, Gambrinus a experimentální pivovar Elektrárna.

„Ukážeme, že mezi pivovarskými stále panuje vzájemný respekt, podpora a spolupráce. To jak přímo mezi řemeslnými pivovary navzájem, tak i mezi těmi malými a velkými. Věříme, že Noc pivovarů přivede lidi na místa, kde jim bude dobře,“ shrnuje za zapojené pivovary Honza Ilgner, sládek Pivovaru Radouš a jeho přidružené značky The Barn Beer Co.

„Mám radost, že Noc pivovarů pomůže představit pivovarnictví veřejnosti a ukázat rozmanitost tohoto jedinečného oboru, který má i výrazný pozitivní dopad na českou ekonomiku. V tuzemsku je přes 570 pivovarů a pivovarnický sektor včetně navazujících odvětví zaměstnává dohromady zhruba 65 tisíc lidí. Věřím, že nejen pro ně, ale především pro milovníky piva to bude svátek a oslava českého pivovarnictví,“ uvádí Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů, který také převzal nad akcí záštitu.

Také ženy vaří pivo, některými pivovary provádějí sládkové

Rozmanitost akce podtrhuje i fakt, že v mnohých zapojených pivovarech vaří pivo ženy, které se současně zhostí role průvodkyň. Sládkovou mají například pivovary Elektrárna, Zlatá Kráva, Městský pivovar Domažlice, Purkmistr nebo Lectvar. „Chci ukázat, že i žena dokáže uvařit poctivé a výborné pivo. Osobně se zaměřuji hlavně na svrchně kvašená piva, která mi jako ženě víc chutnají a připadají chuťově pestřejší. Na akci tak nabídnu například žitnou IPU a IPU z chmele odrůdy citra, kterou bude možné ochutnat přímo z CK tanku,“ vypočítává Kamila Sklenářová, vrchní sládková a majitelka pivovaru Lectvar.

Program akce, zapojené pivovary i mnoho dalších zajímavostí najdete na webu Noc pivovarů.