Podpořit talent dítěte a rozvíjet jeho osobnost není nic složitého

Znáte tu chytlavou písničku od Village People s refrénem „váj-em-sí-ej“? Určitě jste ji už mockrát slyšeli z rádia nebo na nějaké retro diskotéce. Ve skutečnosti ten refrén je „Y.M.C.A.“, jde o neoficiální hymnu stejnojmenné organizace a zpívá se v něm, že pobyt v Y.M.C.A. je zábava.

YMCA, neboli Young Men’s Christian Association – Křesťanské sdružení mladých mužů, je nejstarší a největší mládežnickou organizací na světě a dávno už necílí jenom na kluky. Byla založena v roce 1844 v Anglii a v Česku funguje už více než sto let. Podporuje děti v objevování talentu, vede je ke spolupráci a předává jim hodnoty, které rozvíjejí jejich osobnost. Velmi aktivní organizace YMCA funguje ve Starém Plzenci jako součást organizace YMCA Plzeň.

Kurzy, kroužky i doučování

Staroplzenecká YMCA nabízí řadu aktivit, od jednodenních akcí přes příměstské tábory až po klasické zájmové kroužky.

„Děti se u nás mohou učit německy nebo anglicky, mezi vedoucími máme i rodilé mluvčí. Šikovným dětem je určen kroužek Tvořivé tlapky, zvídavci si mohou zvolit kroužek přírodovědný a kdo chce umět psát na počítači všemi deseti, vybere si kroužek, kde se naučí právě to. Kdo se chce víc bavit a hrát si, pro toho má YMCA kroužek deskových her. Sportovně orientované děti se mohou zapojit do kroužku sportovní gymnastiky nebo lukostřelby,“ vypočítává koordinátorka aktivit YMCA ve Starém Plzenci Lenka Šimánová.

V organizaci YMCA historicky vznikly i tak známé sporty, jako je basketball či volejbal. Z tohoto důvodu je YMCA dodnes členem Českého olympijského výboru. Jejím hlavním cílem je nabízet pestrou paletu sportů na rekreační, nikoliv závodní úrovni a spojovat sportování s pobytem v přírodě a duševním zdravím, zkrátka se cítit dobře ve svém těle.

V nabídce staroplzenecké YMCA je ale i doučování, příprava na přijímací zkoušky nebo pravidelné aktivity a blokové programy pro domoškoláky. Pro děti, které bojují s mluvením, je tu logopedický kroužek Logohrátky.

YMCA pro komunitu

Kromě práce s dětmi se staroplzenecká YMCA zajímá i o to, jak pomoci těm, kteří to v jejím okolí potřebují.

„Distribuujeme potravinovou banku potřebným, zaměstnáváme lidi, kteří by jinak měli problém uplatnit se na trhu práce, jako je třeba maminka, která kvůli své nefunkční rodině neměla možnost získat jiné než základní vzdělání,“ říká Lenka Šimánová.

Od roku 2022 také pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny, pro něž mají řadu integračních aktivit.

„Díky finanční podpoře MVČR a UNHCR nabízíme česko-ukrajinský klubík pro děti od dvou let, pravidelný program připravuje i Molitanová hernička,“ dodává Lenka Šimánová.

Mnoho ukrajinských rodin se zúčastňuje i rozmanitých jednodenních akcí a aktivit. Na podzim jich tu zase chystají celou řadu. V říjnu to budou Podzimní hrátky, 1. listopadu Dýňová párty, na prahu adventu oblíbené Vánoční tvoření a 6. prosince Cesta za Mikulášem.

Dětská skupina Tlapička

Od Nového roku otevře staroplzenecká YMCA také lesní dětskou skupinu pro děti od dvou do tří let. Bude se jmenovat Tlapička, bude fungovat ve Vilové čtvrti u lesa a místo v ní najde až dvanáct dětí.

Chůvy v této dětské skupině se budou snažit, aby tu děti byly šťastné, měly tu kamarády, s nimiž budou objevovat přírodu a svět kolem sebe a každý den se naučily nebo prožily něco, co jim bude v budoucnosti ku prospěchu.

Děti si v Tlapičce budou velkou část dne hrát v lese, na louce či na zahradě, kde budou mít dostatek času na hru a samostatné objevování přírody kolem sebe. A zároveň budou každý den poznávat rostliny, zvířata a houby okolo nás, získávat nové dovednosti, rychleji se zbaví plínek, naučí se obout a obléknout, budou zpívat, učit se básničky, kreslit a tvořit.

Pobyt v YMCA je fajn

Hymna YMCA má zkrátka i téměř půlstoletí od svého vzniku pravdu: zúčastňovat se aktivit této organizace je prima.

Mimochodem, víte, že písnička YMCA vznikla v roce 1978, když producent Henri Belolo uviděl na budově nápis YMCA a napadlo ho o této instituci napsat skladbu? Díky chytlavé melodii a textu se stala populární a v hudebním žebříčku USA se držela na 2. místě, žebříček Velké Británie dokonce vedla.