Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

Posed v takzvaném Psovském údolí nabídne vyhlídku na dominanty Plzně, občerstvení, pobytovou louku a úschovnu pro příznivce inline bruslení. Součástí bude i velkorysý pumptrack se zázemím. Projekt připravil a realizuje čtvrtý plzeňský obvod.
Sportovně rekreační centrum v takzvaném Psovském údolí poskytne zázemí v místě nástupu na cyklostezku po zaniklé železniční trati z Plzně do Chrástu. „Aby sportovně rekreační centrum co nejvíce zapadalo do okolní krajiny, jsou použity především přírodní materiály,“ prozrazuje starosta Čtyřky Tomáš Soukup. Vzdušná budova s občerstvením a zázemím na jeho přípravu je celá ze dřeva. Jde o stavbu, která je důmyslně navržena a nabídne také částečně zastřešený prostor s posezením, dále vyhlídku, která je vysoká šest metrů, uzamykatelné skříňky pro inlinisty a další zájemce a samozřejmě toalety. Míst k sezení by mělo být dostatek, nekrytá terasa má přibližně 135 metrů čtverečních, zastřešená část pak 50 metrů čtverečních.
Po celé ploše areálu bude řada prvků určených k sezení, počítá se s lehátky a pro děti tu bude pískoviště. Cestičky budou mlatové a použito tady bude také mechanicky zpevněné kamenivo. Cyklisté budou moci využít stojanů na kola. „V areálu Posedu přibude také téměř 30 stromů, například javorů, jeřábů nebo dubů. Počítáme i s různými keři jako hloh, bez černý a podobně. Chybět nebudou ani trvalky,“ popisuje místostarosta obvodu Jan Kakeš.
„Na ploše 1 000 metrů čtverečních se buduje moderní pumptrack se třemi dráhami různých úrovní zručnosti. Jedna je určena dětem. Další dvě se zčásti kryjí. Samozřejmě jsou různě propojené. Pumptrack nabízí také doskočiště s vrstvou dřevěné štěpky, což je v Česku naprostý unikát,“ dodává Jan Kakeš.
Kompletně dokončené bylo mělo být centrum do konce září. Odhadované náklady by se měly pohybovat kolem 30 milionů korun.