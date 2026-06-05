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Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

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V Plzni vyvrcholil boj o postup na celorepublikové finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice – McDonald’s Cup. Z krajských finálových duelů nakonec v početné konkurenci 24 týmů zvítězily ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, 33. základní škola Plzeň a ZŠ a MŠ Bolešiny.

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Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu | foto: McDonald’s ČR spol. s.r.o.

Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu
Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu
Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu
Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu
6 fotografií

Na domácím hřišti v Plzni padlo neuvěřitelných 316 gólů

Pohodová atmosféra, hlasitá podpora fanoušků, lehce aprílové počasí, ale především nespoutaná dětská radost z pohybu. To vše nabídlo krajské finále McDonald’s Cupu, které se ve středu 20. května konalo na hřišti 33. ZŠ Plzeň. Střetlo se v něm 24 týmů, které ve třech skupinách odehrály dohromady 54 zápasů, během kterých padlo neuvěřitelných 316 gólů.

V nejmladší kategorii A si postup na celorepublikové ostravské finále nakonec zajistila ZŠ Josefa Hlávky Přeštice. Kdo je na zdejším hřišti jako doma, nenechala nikoho na pochybách 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, která stejně jako v několika uplynulých letech zvítězila ve starší kategorii B. Její tým nejenom že suverénně zvítězil ve všech duelech, ale navíc se v jednom ze zápasů postaral o nejvyšší bodový rozdíl 17:0. V kategorii M, jíž se účastnily i školy z Jihočeského kraje a která je určena pro malotřídky a menší školy, zvítězila ZŠ a MŠ Bolešiny. Tu po celou dobu za jejím vítězstvím poháněl opravdu mohutný a stěží přehlédnutelný dav fanoušků. Všechny účastníky turnaje bez rozdílu přišli podpořit i hejtman Jihočeského kraje Kamal Farhan a starosta třetího městského obvodu Plzeň David Procházka. Kompletní přehledy zápasů a herní plány najdete na mcdonaldscup.cz.

Dětská radost jako největší motivace i odměna

I když vyhrát nemohli všichni, z nasazení malých fotbalistů i fotbalistek bylo vidět, že každý si turnaj užíval. „Největší motivací pro děti je udělat fotbal tak, aby byl zábavný a aby to děti bavilo. Aby se těšily na další den, na další trénink a aby se mohly zlepšovat,“ říká fotbalová legenda a ambasador McDonald’s Cupu Pavel Nedvěd.

„Dětský úsměv po vstřeleném gólu je tou nejlepší odměnou za úsilí, které do turnaje vkládáme. McDonald’s Cup je pro nás výjimečnou událostí a těší mě, že jsme i letos mohli stovkám dětí z našeho regionu zprostředkovat skvělý sportovní zážitek,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Andrej Barčák.

Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.

Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.

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