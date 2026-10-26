Plzeňský kraj zlepší zubní pohotovost a zajistí provoz do dalších let

Novinkou bude také posílení personální kapacity, takže během pracovních dnů a o víkendech a svátcích budou péči zajišťovat dva zubní lékaři a dva zdravotničtí pracovníci. „Zubní pohotovost už sice není službou, kterou by měl kraj ze zákona povinnost zajišťovat, přesto ji chceme pro naše obyvatele zachovat a dál zlepšovat. Nové nastavení přinese nejen dostatečné personální zajištění, ale také důstojnější podmínky pro pacienty díky větší čekárně a vyvolávacímu systému. Chceme, aby lidé při akutních potížích věděli, že se mají kam obrátit,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. Kraj tak bude financovat zubní pohotovost nad rámec svých zákonných povinností, a to s cílem zachovat její dostupnost pro obyvatele regionu. „Personálně a technicky máme vše zajištěné a zájem projevili jak lékaři, tak i sestry, kteří sloužili u předchozího poskytovatele. Ordinační pohotovosti budou v pracovních dnech od 18:00 – 22:00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8:00 do 20:00,“ doplňuje zubní lékař Jakub Švejda.
Pacienty čeká na pohotovosti také nový komfort, a to jak v podobě nových moderních ordinací, tak i čekárny, která bude mít dostatečnou kapacitu, aby si lidé mohli vždy pohodlně sednout a v teple vyčkali, než na ně přijde řada. „Pro obyvatele našeho kraje je to určitě změna k lepšímu a věřím, že v případě potřeby to ocení. Na kraji neustále pracujeme na tom, aby zdravotní péče byla pro naše obyvatele co nejdostupnější. Bolest zubů si nevybírá, jestli je pátek večer, víkend nebo svátek. A kdo ji někdy zažil, dobře ví, že čekat do pondělí zkrátka nejde. Chci, aby lidé v Plzeňském kraji měli jistotu, že když je zub rozbolí v tu nejméně vhodnou chvíli, budou mít kam jít a dostanou potřebnou pomoc,“ dodává hejtman Kamal Farhan.
Zájem o zubní pohotovost v kraji roste. Předchozí poskytovatel ročně ošetřil na pohotovosti zhruba deset tisíc pacientů ročně. Výjimkou nebyly ani děti do tří let, které dosud žádného zubaře nenavštívily. A s tím nově počítá i Zubní centrum Nerudovka, které je připraveno i na vyšší počty zákroků. Zubní pohotovost bude podle nových podmínek fungovat od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2030 a kraj za její provoz zaplatí 48,4 milionu korun.