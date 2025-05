Plzeňský kraj slaví 25 let. Oslavy se budou konat na 5 místech | foto: Plzeňský kraj

V každém z měst čeká návštěvníky bohatý kulturní i kulinářský program, do kterého se zapojí regionální školy, příspěvkové organizace, umělci i známé osobnosti.

„Za uplynulých 25 let se Plzeňský kraj proměnil v moderní a dynamický region, který si přitom uchovává svou bohatou historii a tradice. Cílem oslav je připomenout nejen 25 let od vzniku kraje, ale také poděkovat všem, kteří se na jeho rozvoji podílejí – od žáků krajských škol až po profesionály v nejrůznějších oborech,“ říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.

Oslavy odstartují 9. června v Klatovech na tamní Střední škole zemědělské a potravinářské. Další den se program přesune do Muzea Chodska v Domažlicích, 11. června do Střední školy v Rokycanech, 12. června do Plané u budovy Střední školy živnostenské a Základní školy Planá, a nakonec vyvrcholí 13. června v Plzni v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje, kde budou spojené i se Dnem otevřených dveří.

Každá z akcí nabídne:

vystoupení žáků místních základních uměleckých škol,

živé rozhovory s hejtmanem Plzeňského kraje Kamalem Farhanem,

kulinářskou show s uznávanými šéfkuchaři a značkou Regionální potravina,

prezentace krajem zřizovaných organizací,

prezentace vybrané techniky složek IZS a krajské dopravy

koncert známého interpreta jako závěrečnou tečku dne.

Mezi hosty jednotlivých akcí se objeví Václav „Noid“ Bárta, Olga Lounová, Pokáč nebo Eva Burešová. Chybět nebudou ani kuchařské osobnosti jako Ondřej Slanina, Tomáš Popp, Pavel Švestka nebo Tereza Olbrichtová. „Vstup na všechny akce je zdarma a je určen široké veřejnosti. Pojďte 25 let Plzeňského kraje oslavit spolu s námi,“ zve hejtman Kamal Farhan s tím, že ve dnech od 13. do 15. 6. 2025 je možné využít volné vstupy do všech muzeí a galerií Plzeňského kraje včetně Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, kde je možné pozorovat noční oblohu.

Podrobný program a další najdete na webu Plzeňského kraj a Hvězdárna v Rokycanech a Plzni.

Program 25 let Plzeňského kraje:

KLATOVY – 9. 6. 2025, Střední škola zemědělská a potravinářská

14:00–14:10 Zahájení akce moderátorkou Markétou Hrubešovou

14:10–14:45 Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech

15:00–15:10 Přivítání hejtmana Plzeňského kraje moderátorkou a krátký rozhovor

15:10–16:00 Kulinářská show s Regionální potravinou, Ondřejem Slaninou a Tomášem Poppem

16:15–17:00 Kulinářská show s hejtmanem Plzeňského kraje

18:00–19:00 Václav „Noid“ Bárta

DOMAŽLICE – 10. 6. 2025, Muzeum Chodska

14:00–14:10 Zahájení akce moderátorkou Markétou Hrubešovou

14:10–14:45 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice

15:00–15:10 Přivítání hejtmana Plzeňského kraje moderátorkou a krátký rozhovor

15:10–16:00 Kulinářská show s Regionální potravinou a Pavlem Švestkou

16:15–17:00 Kulinářská show s hejtmanem Plzeňského kraje

17:45–18:45 Olga Lounová

ROKYCANY – 11. 6. 2025, Střední škola Rokycany

14:00–14:10 Zahájení akce moderátorkou Markétou Hrubešovou

14:10–14:45 Základní umělecká škola Rokycany

15:00–15:10 Přivítání hejtmana Plzeňského kraje moderátorkou a krátký rozhovor

15:10–16:00 Kulinářská show s Regionální potravinou, Ondřejem Slaninou a Tomášem Poppem

16:15–17:00 Kulinářská show s hejtmanem Plzeňského kraje

17:45–18:45 Václav „Noid“ Bárta

PLANÁ – 12. 6. 2025, Střední živnostenská škola a Základní škola Planá

14:00–14:10 Zahájení akce moderátorkou Kateřinou Skutkovou

14:10–14:45 Základní umělecká škola Planá

15:00–15:10 Přivítání hejtmana Plzeňského kraje moderátorkou a krátký rozhovor

15:10–16:00 Kulinářská show s Regionální potravinou a Terezou Olbrichtovou

16:15–17:00 Kulinářská show s hejtmanem Plzeňského kraje

17:45–18:45 Pokáč

PLZEŇ – 13. 6. 2025, Krajský úřad Plzeňského kraje