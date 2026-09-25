Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby

Jeden vyplněný formulář a jedno lékařské vyjádření mohou nově poslat do více zařízení najednou. Kraj zároveň jedná s dalšími poskytovateli sociálních služeb o možnosti využívat jednotný formulář i v jejich zařízeních.
Pro rodiny, které hledají pobytovou sociální službu pro seniora nebo člověka se zdravotním postižením, znamená změna především méně administrativy. Je běžné, že zájemci podávají žádosti do více zařízení současně, aby zvýšili šanci, že pro svého blízkého najdou vhodnou službu. Dosud ale každé zařízení používalo vlastní formulář a žadatelé tak museli vyplňovat žádosti opakovaně a zajišťovat potřebné podklady pro jednotlivé domovy.
Nově stačí vyplnit jeden jednotný formulář
Ten mohou žadatelé zaslat do libovolného počtu zařízení provozovaných Plzeňským krajem. Organizace kraje, které se na přípravě jednotných formulářů podílely, budou vzájemně uznávat žádosti vyplněné na formuláři jiné organizace. Pro žadatele se tak v zásadě mění pouze údaj o zařízení, kterému svou žádost posílají.
„Když rodina hledá místo pro svého blízkého, často oslovuje více zařízení najednou. Nevidím důvod, proč by kvůli tomu měli lidé dvanáctkrát vyplňovat prakticky stejné údaje a pokaždé shánět nové lékařské vyjádření. Chceme jim tuhle cestu co nejvíce usnadnit. Jedna žádost a jedno vyjádření lékaře nyní stačí pro více našich zařízení,“ uvedla tisková mluvčí Eva Mertlová.
Stačí jedno vyjádření lékaře
Kraj sjednotil také formulář pro nezbytné vyjádření lékaře. Lékař jej tedy může vyplnit jednou a žadatel následně může jeho kopii přiložit k žádostem zasílaným do více zařízení. Rodiny tak nemusí kvůli každé další žádosti znovu absolvovat celý proces získání lékařského vyjádření a hradit případné náklady s tím spojené. Jednotná podoba formuláře může zároveň zjednodušit práci praktickým lékařům.
Jednotné formuláře jsou dostupné na webových stránkách všech dvanácti organizací zřizovaných Plzeňským krajem, a to v podobě určené k vytištění i jako online formulář k vyplnění.
Jednotný formulář žádosti napříč krajem
Kraj chce zároveň postupně rozšířit používání jednotných žádostí i mimo své vlastní organizace. V nejbližších dnech proto osloví další poskytovatele pobytových sociálních služeb v kraji a nabídne jim možnost využívat stejné formuláře. Čím více zařízení se do systému zapojí, tím jednodušší bude pro rodiny podávání žádostí napříč celým krajem, bez ohledu na to, zda jde o zařízení kraje, obce nebo jiného poskytovatele.
Zavedení jednotných formulářů neznamená, že by lidé, kteří už mají žádost připravenou podle dosavadního vzoru, museli vše vyplňovat znovu. Domovy budou po určitou dobu přijímat také žádosti na svých původních formulářích.