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Plzeňský kraj první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků

Komerční sdělení

Plzeňský kraj první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků | foto: Plzeňský kraj

Komerční sdělení

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Plzeňský kraj se stává průkopníkem v modernizaci regionální železniční dopravy. Jako vůbec první kraj v České republice úspěšně dokončil nabídkové řízení na provoz moderních bateriových elektrických železničních jednotek (BEMU).

V rámci otevřené soutěže podala nejvýhodnější nabídku společnost ARRIVA vlaky s.r.o. Nová smlouva na období let 2030–2045 přinese na část i neelektrifikovaných tratí bezemisní cestování, vyšší komfort nebo hustší síť přímých spojů bez nutnosti přestupování. Kraj navíc díky úspěšnému tendru dosáhl na velmi výhodné ceny za kilometr.

Výrazná úspora oproti dieselovým vlakům i současným smlouvám

Plzeňský kraj obdržel v rámci nabídkového řízení celkem čtyři nabídky od dopravců České dráhy, ARRIVA vlaky, RegioJet a GW Train Regio. Společnost ARRIVA zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou.

„Pro Plzeňský kraj je to historický okamžik. Stáváme se prvním regionem v zemi, který úspěšně dotáhl soutěž na bateriové vlaky do konce,“ uvádí Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy. „Ukázali jsme, že ekologická doprava nemusí být luxusem, ale naopak vysoce efektivním řešením. Díky otevřené soutěži a možnosti obdržení dotace na vozidla se nám podařilo získat cenu, která zásadně šetří peníze daňových poplatníků, a přitom obyvatelům i návštěvníkům kraje přinese nová přímá spojení a další kvalitní vlaky.“

Výsledná průměrná sazba s dotací činí 160,83 Kč/vlkm, což představuje obrovský ekonomický úspěch pro rozpočet kraje. V porovnání se stávající sazbou v současně platné smlouvě pro celek Plzeňsko (225,17 Kč/vlkm) je nová cena o čtvrtinu nižší. A v porovnání s posledním realizovaným kontraktem v dieselové trakci přímo na dotčené lince P3 (289,59 Kč/vlkm) jde dokonce o úsporu bezmála 130 Kč na každém ujetém kilometru.

Smlouva je uzavřena v tzv. brutto režimu – veškerá rizika i příležitosti spojené s výběrem tržeb nese objednatel, tedy Plzeňský kraj. Ve všech vlacích bude bezvýhradně platit jednotný krajský Tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který kraj zavedl již v roce 2020 a je závazný pro všechny dopravce v regionu.

Dotace pro 12 bateriových jednotek

Klíčem k realizaci celého projektu je možnost čerpání dotačních prostředků z modernizačního fondu TRANSGov č. 1/2024. Plzeňskému kraji již byla na předložený projekt přislíbena dotace na vozidla ve výši 787 500 000 Kč (při předpokládané pořizovací ceně vozidel 1,125 miliardy Kč). Společnost ARRIVA má nyní za povinnost podat oficiální žádost o tuto dotaci do konce letošního roku.

Celkem 12 nových bateriových elektrických jednotek bude dodáno ve dvou vlnách. Od prosince 2030 bude do provozu nasazeno šest vozidel BEMU s ročním výkonem 947 tis. vlkm, na které je uvažováno čerpání dotace z modernizačního fondu TRANSGov č. 1/2024, a od prosince 2033 se nasazení rozšíří o dalších šest vozidel BEMU (již bez dotace), čímž roční výkon stoupne na 1 642 tis. vlkm.

Po ukončení patnáctileté smlouvy budou vozidla převedena na dopravce, který uspěje v navazujícím nabídkovém řízení, což garantuje dlouhodobou udržitelnost krajské investice.

„Jsme rádi, že s Plzeňským krajem rozšíříme spolupráci o další vlaky a tratě a že můžeme být u tak významného milníku v krajské dopravě,“ říká Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy a doplňuje: „Přípravě projektu bateriových vlaků věnujeme velké úsilí. Cestujícím v Plzeňském kraji přivezeme tiché a moderní ekologické vlaky, které zvýší atraktivitu železnice v regionu.“

Provoz BEMU na nové trati a přímá spojení bez přestupů

Nárůst výkonů oproti současnosti reaguje na výstavbu nové trati, dále na postupné ukončování starých smluv a přináší zcela nová dopravní spojení.

Linka P3 (Plzeň – Domažlice město) v novém: Od prosince 2030 vyjedou vlaky po novostavbě železniční trati přes Líně. Půjde o zcela nové spoje, které dnes vůbec neexistují a kraj je tak objednává poprvé.

Propojení aglomerace linkou P21 (Příkosice – Rokycany – Plzeň – Nýřany – Heřmanova Huť): Od prosince 2030 dojde také k unikátnímu přímému propojení frekvenčně nejsilnějších regionálních tratí v plzeňské aglomeraci přes srdce krajské metropole. Cestující ze silných spádových oblastí se dostanou do Plzně a přes krajské město dál bez přestupu. Toto řešení je zároveň klíčové pro stabilní a smysluplný oběh bateriových vlaků. Využita bude i rekonstrukce a elektrifikace tratě do Heřmanovy Huti. Od prosince 2033 se navíc linka prodlouží i o úsek Příkosice – Nezvěstice.

Lokální bezemisnost linky P22 (Bezdružice – Plzeň – Radnice): Zde již úspěšný průjezdný model funguje, ale motorové jednotky na této lince nahradí od prosince 2033 bateriové vlaky, které přinesou tišší provoz bez emisí v turisticky atraktivní oblasti Bezdružicka a v populačně se neustále rozvíjející oblasti Chrástecka a Radnicka. Pro nabíjení využijí vlaky elektrizovaný úsek Pňovany – Ejpovice.

Do Národního parku Šumava linkou P25 elektricky (Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín): Turistické víkendové spoje směřující na zelenou střechu Evropy budou taktéž zajištěny od prosince 2033 ekologickými jednotkami BEMU, které by jinak v době víkendů stály neefektivně odstavené v depu. Nové vlaky musí jezdit co nejvíce a tady bude z náhrady dieselových motoráků profitovat i pečlivě chráněná příroda Šumavy.

Komfort vozidel ve vizuálním stylu kraje

Požadavky na nová vozidla prošly detailními předběžnými tržními konzultacemi s výrobci i dopravci. Výsledkem budou moderní, plně klimatizované nízkopodlažní jednotky. Cestující v nich naleznou v Plzeňském kraji dnes již standardní vybavení jako Wi-Fi, elektrické zásuvky, USB dobíječky, pohodlná látková sedadla s područkami a opěrkami a moderní informační systém. Barevné řešení vlaků bude kompletně odpovídat již zaběhlému modrému krajskému designu, na který jsou cestující využívající služeb Integrované dopravy Plzeňského kraje, zvyklí.

autor textu: Aleš Petrovský, POVED (IDPK)

Plzeňský kraj první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků

Integrovaná doprava Plzeňského kraje

Integrovaná doprava Plzeňského kraje (IDPK) je systém veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost měst a obcí Plzeňského kraje. Pro cestující je každá den vypravováno 322 moderních autobusů v jednotném standardu kvality – nízkopodlažních, s klimatizací, s USB dobíječkami a ve většině případů i s Wi-Fi připojením. Podobně moderní je i vlaková flotila sestavena převážně z moderních motorových a elektrických jednotek splňujících požadavky zákazníků na vozidla v 21. století. V systému IDPK jsou zařazeny také dvě dodávky pro 8 cestujících zajišťující poptávkovou dopravu na Kralovicku.

Skupina ARRIVA

ARRIVA je jednou z největších dopravních společností v Evropě. V jedenácti evropských zemích zaměstnává přes 36 tisíc lidí a ročně přepraví přes jednu a půl miliardy cestujících. V České republice provozuje na dva tisíce autobusů, přes stovku vlaků a zaměstnává více než tři a půl tisíce lidí. Zajišťuje autobusové linky v několika městech a krajích (včetně Plzeňského) a vlaky na regionálních tratích napříč republikou. Denně vypraví přes 15 tisíc spojů a za rok přepraví přes 115 milionů cestujících. Na dopravním trhu v České republice zaujímá vedoucí postavení. Od roku 2028 ARRIVA převezme provoz rychlíků Praha – Plzeň – Klatovy a expresů Praha – Plzeň – Cheb se zbrusu novými moderními elektrickými jednotkami od výrobce Škoda Group.

Témata: Plzeňský kraj

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