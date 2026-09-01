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Plzeňský kraj podpoří natáčení 22 filmů a seriálů rekordní částkou

Komerční sdělení
Foto z natáčení Expedice Galejník

Foto z natáčení Expedice Galejník | foto: 4press

Foto z natáčení Expedice Galejník
Foto z natáčení Expedice Galejník
Foto z natáčení Expedice Galejník
Foto z natáčení Expedice Galejník
5 fotografií

Komerční sdělení

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I letos se budou v Plzeňském kraji natáčet filmy, seriály i studentské snímky, které zamíří do kin, televizí, na filmové festivaly či streamovací platformy. Plzeňský kraj v letošním roce podpořil audiovizuální tvorbu historicky nejvyšší částkou, mezi 22 projektů rozdělí 9 mil. Kč.

Zájem filmařů o region dlouhodobě roste. Plzeňský kraj v současné době patří mezi českou špičku nejen v počtu realizovaných natáčení, ale také v objemu finanční podpory, která do audiovizuální tvorby směřuje.

Program Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji je zaměřen na hrané, dokumentární i animované filmy, televizní projekty nebo studentskou tvorbu spojenou s Plzeňským krajem. V letošním roce Plzeňský kraj podpořil 22 filmů historicky nejvyšší částkou 9 mil. Kč.

Mezi podpořenými projekty je například rodinná komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové, která získala podporu ve výši 900 tis. Kč. Film vypráví příběh skupiny kamarádů a jejich dětí, kteří vyrážejí na tradiční letní výpravu.

Podporu 850 tis. Kč získala také šestidílná televizní minisérie Žítkovské bohyně režiséra Damiana Vondráška. Folk horor inspirovaný stejnojmenným románem sleduje osudy Dory Idesové, která pátrá po minulosti své rodiny a snaží se odhalit pravdu o tajemné kletbě. Natáčení části seriálu je plánováno na podzim.

Dalším výrazným projektem je čtyřdílná televizní minisérie Listopád podle románu Aleny Mornštajnové. Dystopický příběh alternativní historie, v níž sametová revoluce v roce 1989 neuspěla, získal podporu 900 tis. Kč.

Zajímavostí letošního ročníku je také studentský film Tvůj největší fanoušek tvůrců Pavla Sýkory a Viktora Horáka, který obdržel podporu 900 tis. Kč. Příběh se odehrává v Plzni a otevírá téma rizik digitální komunikace a vztahů vznikajících v online prostředí. Režisér Pavel Sýkora na sebe upozornil už svým předchozím studentským snímkem Krajan, za který získal studentského Oscara.

„Řada projektů, které letos Plzeňský kraj podpoří, už vstoupila do výroby. V polovině května proběhlo v Plzni natáčení některých scén rodinného filmu Expedice Galejník a už teď víme, že další filmové štáby se do regionu vrátí v následujících měsících. Například v říjnu bude na Rokycansku vznikat televizní minisérie Žítkovské bohyně. Kontinuita natáčení a zájem produkcí potvrzují, že se Plzeňský kraj stává stále více vyhledávanější filmovou destinací,“ říká Radka Šámalová, vedoucí Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje.

O dotačním titulu

Plzeňský kraj podporuje filmovou tvorbu dlouhodobě. V roce 2016 přispěl částkou 1 mil. Kč na vznik seriálu Policie Modrava, v roce 2018 podpořil úspěšný film Nabarvené ptáče stejnou částkou a pohádku Čertí brko částkou 242 tisíc korun. O rok později získaly podporu například filmy Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Mazel a tajemství lesa nebo Cesta domů. Podpořeny byly také populární snímky Princezna zakletá v čase nebo Král Šumavy.

Samostatný dotační titul Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji funguje od roku 2022. V prvním roce bylo podpořeno 11 projektů částkou 4,5 mil. Kč, v roce 2023 už 17 projektů za 5 mil. Kč a v roce 2024 získalo podporu 16 projektů v celkové výši 6,5 mil. Kč. Letos je podpora rekordních 9 mil. Kč pro 22 projektů.

Témata: Plzeňský kraj

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