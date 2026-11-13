Plzeňský kraj dofinancuje sociální služby desítkami milionů korun

Část peněz již obdržel od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), rozdělení zbývající částky ve výši 21,4 mil. Kč schválili zastupitelé s podmínkou, že je kraj od ministerstva skutečně obdrží.
„Dofinancování sociálních služeb je důležité pro zajištění jejich dalšího fungování a také dostupnosti pro lidi, kteří je potřebují. Požadavky poskytovatelů výrazně převyšují finanční prostředky, které máme k dispozici. I proto jsme při rozdělování podpory upřednostnili služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Chceme, aby se dodatečné peníze dostaly tam, kde pomohou zajistit kontinuitu poskytované péče a pomoci,“ říká náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Jan Bozděch.
Kraj měl pro toto dofinancování původně k dispozici 24,3 mil. Kč, které mu poskytlo MPSV. K této částce přibylo dalších 4,39 mil. Kč, které poskytovatelé sociálních služeb v letošním roce vrátili v souvislosti s realizací individuálního projektu. Celkem tak bylo k rozdělení určeno 28,69 mil. Kč.
Dalších 21,384 mil. Kč má Plzeňský kraj získat od MPSV v rámci dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na rok 2026. Protože tyto prostředky kraj ke dni jednání zastupitelstva ještě neobdržel, schválili zastupitelé jejich rozdělení s podmínkou, že budou poskytovatelům zaslány až po jejich připsání na účet kraje.
O dofinancování požádalo 73 organizací, a to celkem pro 145 sociálních služeb. Jejich požadavky dosáhly 105,3 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dostupné prostředky nepokrývají celkovou požadovanou částku, budou podpořeny pouze služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Plzeňského kraje.
Plzeňský kraj v roce 2026 již rozdělil v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách celkem 1,299 mld. Kč. Finanční prostředky byly poskytovatelům rozděleny ve dvou kolech, v únoru a dubnu letošního roku. Dnešní rozhodnutí zastupitelstva tak představuje další finanční podporu určenou na zajištění provozu a dostupnosti sociálních služeb v regionu.