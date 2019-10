Plzeňské oslavy vzniku republiky

Prohlídky budov a zajímavých míst s průvodcem, exkurze, návštěvy zahrad, aktuálních výstav, okružní jízdy historickými vozy veřejné dopravy, festival pouličního jídla, sousedské procházky nebo sportovní aktivity mají společné pojítko, kterým je vstup za symbolických 28 korun nebo zdarma. Akce vyvrcholí ohňostrojem na náměstí Republiky. Ještě předtím vyjde z náměstí T. G. Masaryka Průvod světel, kterému bude předcházet setkání u Památníku národního osvobození.

V Plzni se stalo tradicí, že v den, kdy je pozornost České republiky upřena k výročí vzniku samostatného československého státu, otevírají se dveře historických budov, památek, kulturních zařízení, zahrad, důležitých podniků nebo sportovních center. Zájemci mají možnost navštívit všechna muzea, galerie, obě synagogy, věž katedrály nebo plzeňské kostely. K nim se letos poprvé připojí Korandův sbor, který nabídne prohlídku chrámu s kryptou a představí i nedávno zrekonstruované varhany z roku 1933.

Prostřednictvím komentovaných prohlídek se lidé podívají na radnici, do Měšťanské besedy, Loosových interiérů, do kulturního prostoru Moving Station, Velkého a Nového divadla nebo do Biskupského sálu na plzeňském biskupství. Ukázky s názvem Střípky z historie peněžnictví v Plzni doprovodí zážitkové prohlídky budovy České spořitelny ve Františkánské ulici, kde budou připraveny také pravé české farmářské hody. Zajímavý mix rychlého kvalitního jídla bude možné ochutnat v DEPO2015 při tradiční akci DEPO Street Food Market.

Rozmanitou programovou nabídku doplní sportovní aktivity v podobě volného bruslení v tréninkové hale zimního stadionu, dopoledního plavání v bazénu na Slovanech a Lochotíně, turistického pochodu na rozhlednu Chlum v celkové délce tras 28 kilometrů nebo speciálního programu ve středisku Krašovská Aktivity centrum.

V podvečer se bude konat vzpomínkové setkání u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka. Po něm bude následovat lampionový Průvod světel, který projde trasou po Klatovské třídě na náměstí Republiky, kde celodenní akci ukončí ohňostroj v barvách trikolóry.

Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských oslav vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách města. Rezervaci a prodej vstupenek s omezením počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané místo umožní od 7. října v 9 hodin portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako je například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit prostřednictvím jejich prodejních webů a předprodejních míst.

Celý program naleznete na www.plzen.eu