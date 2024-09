Plzeňské divadlo uvede Terryho Pratchetta, Klec bláznů nebo Trubadúra

První premiérou sezony byl muzikál Dracula, který první diváci viděli ve velkolepém pojetí v Lochotínském amfiteátru ještě před prázdninami. Milovníci opery se mohou těšit na Verdiho Trubadúra, pro fanoušky Zeměplochy Terryho Pratchetta chystá činohra představení Maškaráda, baletní soubor nastuduje Špalíčka inspirovaného českým folklórem a muzikál pobaví inscenací z prostředí travesti-klubu Klec bláznů.

Novou sezonu divadlo symbolicky zahájí 3. září Průvodem Vendelín a rozloučí se s ní 27. června Veselou vdovou v Amfiteátru Lochotín. Kromě toho, že DJKT připomene 160. sezonu stálého českého divadelnictví v Plzni, oslaví 10 let od otevření Nového divadla, a to společným večerem s názvem 10 let v Novém. Předplatné pro začínající sezonu je stále v prodeji a nabízí výběr ze 34 skupin složených převážně z premiérových titulů.

Mít své stálé místo se vyplatí

Mít předplatné do divadla znamená mít pevný kulturní bod v kalendáři. Člověk se společensky oblékne, dobře se naladí a vydá se vstříc příjemnému zážitku. V hledišti usedá na své stálé místo, s úsměvem pozdraví diváky, které má pravidelně kolem sebe, a které už tak trochu zná. Na přestávku si objedná občerstvení a se sklenkou v ruce pak třeba prochází kolem vystavených obrazů či fotografií, potkává další známé a zapřádá s nimi hovor na téma daného představení a hereckých výkonů.

K výhodám předplatného patří nejen dané termíny a stejná místa k sezení, ale také výhodnější cena oproti běžnému vstupnému. Abonentku je samozřejmě možné také někomu půjčit nebo dát jako dárek. Mimo to DJKT nabízí svým abonentům přednostní nákup na nejžádanější akce, jako je Noc s operou, a to často také se slevou. Abonmá pro loňskou sezonu mělo více než šest a půl tisíce diváků.

16 premiér ve 160. sezoně

Šestnáct premiér, tedy průměrně každé tři týdny novinka na repertoáru – takový plán má divadlo pro svou 160. sezonu. A dramaturgie je opravdu pestrá.

Činoherní soubor například vrátí na Malou scénu úspěšné rodinné drama Králičí nora s Martinem Stránským a Janou Ondruškovou v hlavních rolích. Na jeviště Nové scény pak přivede jeden z populárních příběhů Zeměplochy Terryho Pratchetta – Maškarádu, ve které si autor s originálním humorem utahuje z legendárního příběhu Fantoma opery, a přitom mu v takřka detektivní zápletce vzdává hold. V dalších měsících činohra uvede komedii S barvou ven nebo inscenaci na pomezí romantiky, psychologického dramatu a hororu Na Větrné hůrce.

Králičí nora (Martin Stránský, Jana Ondrušková): | foto: Irena Štěrbová

Muzikálový soubor po legendárním Draculovi přidá jeden z nejzábavnějších klasických muzikálů posledního půlstoletí Klec bláznů, ryze ženskou inscenaci Six – šest manželek Jindřicha VIII. a tajuplný romantický muzikál Rebecca.

Jozef Hruškoci, Natálie Dvořáková | foto: Martina Root

Baletní soubor nastuduje jako příspěvek k Roku české hudby zpívaný balet Bohuslava Martinů Špalíček, na kterém se bude podílet vedle orchestru opery také Kajetán – dětský pěvecký sbor a tři operní sólisté. I druhá baletní premiéra vznikne ve spolupráci s operním souborem – společně uvedou Německé requiem Johannesa Brahmse s choreografií Francesca Annarummy.

Špalíček (Anna Pokorná) | foto: Alexandre Katsapov a Mario Bakuš (The Queens)

Milovníci opery se mohou těšit na další díla Bedřicha Smetany, ale také třeba na operní parodii Faraonova kletba, která byla napsaná přímo pro Plzeň. Na jaře se operní soubor po dvaceti letech vrátí k Verdiho Trubadúrovi a před prázdninami sáhne po klasické operetě, po Lehárově Giudittě, která se v Plzni hrála téměř před sto lety. Začátkem sezony se také na Malou scénu vrátí populární inscenace pro nejmenší Prodáváme nevěstu.

Faraonova kletba - Vykradená opera o vykradené hrobce | foto: Jan Faukner

Mimo to se diváci mohou těšit na únorový koncert Steinway Gala nebo na tradiční červnovou Noc s operou, kde zazní opereta Veselá vdova.