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Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Komerční sdělení
Speciální Koncerty na Čtyřce u sv. Jiří v pátek 12. června završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Hlavní hvězdou je nestárnoucí Jiří Korn, který na Doubravce předvede svoji show v doprovodu Dance Company.

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Jiří Korn | foto: Statutární město Plzeň

Lákadlem je také skupina Ready Kirken, která před koncem milénia prorazila se songem Zejtra mám a od té doby si drží svoji fanouškovskou základnu. Koncerty na Čtyřce připravil městský obvod Plzeň 4. Vstup je zdarma.

Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Koncerty na Čtyřce jsou finálovým večerem u příležitosti otevření nově zrekonstruované obvodní radnice. Zástupci Čtyřky vsadili na kvalitu prověřenou časem. „Protože některé kapely prostě nestárnou. Jejich písničky znají lidé roky, na koncertech fungují pořád stejně dobře a dokážou přitáhnout jak dlouholeté fanoušky, tak ty, kteří si je rádi poslechnou jen tak pro radost,“ říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup. „Písničky Jiřího Korna zná asi každý. Jeho hity jako Mží ti do vlasů, Windsurfing nebo Žal se odkládá si vybaví mnozí z nás a věřím, že si je i řada lidí ráda zazpívá,“ dodává místostarosta čtvrtého obvodu Jan Kakeš.

Jiřímu Kornovi je v současnosti 77 let, i přesto je stále velmi aktivní a chystá velké turné. Jeho hudební kariéra začala už v šedesátých letech, hrál v řadě filmů, známý je také z televizní show Jednou přijde kouzelník. Jiří Korn působil nejprve v kapele Rebels, později v Olympicu a od osmdesátých let se začal věnovat své sólové dráze, ve které zúročil také svůj taneční talent. Zahrál si například i v muzikálu Drákula. Spolupracoval s řadou nejlepších českých hudebních skladatelů, a tak hudbu svých písní svěřil například Karlu Svobodovi, Petru Hapkovi, Ondřeji Soukupovi nebo Michaelu Kocábovi. Velmi slavným se stal hit Karel nese asi čaj, který je více než 40 let starý a populární byl i song Jednou hůř, jednou líp. Na svém kontě má řadu alb a také ocenění, dvakrát získal cenu Thálie.

Ready Kirken

„Snažili jsme se poskládat program tak, aby byl co nejpestřejší. Proto vedle Jiřího Korna vystoupí i Ready Kirken a X-Cover. Někdo si přijde zazpívat známé refrény, někdo si užije rockovější část večera a někdo třeba objeví nového favorita,“ vypočítává starosta Tomáš Soukup. Koncerty na Čtyřce začínají v 17 hodin, kdy se představí plzeňská skupina X-Cover. V jejím repertoáru najdeme především stěžejní rockové hity od R.E.M., Bruce Springsteena, Erica Claptona nebo Petera Gabriela.

V půl osmé začne show Jiřího Korna & Dance Company. Závěr bude krátce před devátou večer patřit skupině Ready Kirken a jejím hitům. Formace Ready Kirken má na svém kontě desítky písniček a řadu osvědčených hitů jako Černý brejle nebo Krasohled. Založena byla už v roce 1996 a patří mezi jednu z nejdůležitějších českých poprockových kapel současnosti.

X-Cover

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