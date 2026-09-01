Online pohotovost Plzeňského kraje zdarma pomůže s nevolností, alergií

Online pohotovost je pro obyvatele Plzeňského kraje zdarma a s lékařem se můžete spojit kdykoli a odkudkoli. Třeba s vámi bude vaše potíže řešit internista Milan Flekač, který online pohotovost slouží.
Jak probíhá komunikace s pacientem, když se spojí přímo s lékařem?
Důležité je zmínit, že než se člověk s lékařem spojí, projde triáží, podobně jako to známe u pohotovostních služeb nemocnic. Takže klienti nejprve vyplní krátký dotazník a v případě akutních život ohrožujících potížích je i hned odkázán na přivolání záchranky. Jinými slovy, s námi lékaři, se v rámci online pohotovosti spojí takoví klienti, kterým můžeme na dálku pomoci. Běžně jsou to lidé s bolestmi v krku nebo např. zánětem průdušek. To se dá vyšetřit i podle jednoduchých testů, které zvládne každý, i takto přes online spojení. Takže mluvíme o běžných infekčních nemocech, se kterými pacienti pak často zaplňují ordinace praktiků nebo pohotovosti spádových nemocnic. A současně je dobré zmínit, že klienti s takovými příznaky čekají mnohdy na pohotovostech hodiny, než na ně dojde řada, protože se nejedná o stav ohrožující život. V tom vidím obrovskou výhodu online pohotovosti, která garantuje spojení s klientem do 30 minut, což je extrémně rychlé a je to v podstatě na úrovni akutní péče. V takovém čase jste třeba s bolestí v krku na běžné pohotovosti bez šance.
Můžete takto konzultovat třeba i kožní nemoci?
Určitě ano. V létě je to naprosto běžné, že se na nás přes online pohotovost obrací lidé se svěděním kůže apod. Často řešíme různé druhy štípanců, alergické projevy, ale i podezření na lymskou boreliózu. Může jít i o reakce na různá jídla. Všem takovým klientům pak můžeme vystavit eRecept a v podstatě hned zahájí léčbu svých potíží.
A co různé druhy poranění? Např. řezné rány?
S tím také pomáháme. Ihned konzultujeme, jak poranění ošetřit a mnohdy se nás lidé ptají, zda se mají raději i očkovat na tetanus. Jsme tu ale i pro lidi, které např. už lékař na běžné pohotovosti ošetřil, ale klient si není něčím jistý, potřebuje se utvrdit v tom, že vše pochopil správně a že nebylo nic zanedbáno.
Co všechno si má klient připravit pro konzultaci s online lékařem?
Pokud možno co nejvíce věcí, které dokumentují jeho potíže. Jsou to fotky, videa, lékařská zpráva z předchozího ošetření… V podstatě cokoli, co nám může pomoci, abychom zvolili ten nejlepší lékařský postup.
Jako lékaři online pohotovosti jste k dispozici kdykoli, a to i o víkendech. Jsou právě soboty a neděli dny, kdy se na vás lidé obrací nejčastěji.
Úplně takto striktně se to říct nedá. Nicméně víkendy, kdy praktici neslouží, opravdu patří k těm dnům, kdy je konzultací více.
Klienti se s vámi v rámci online pohotovosti můžou spojit přes video, telefonický hovor nebo chat. Kterou z těchto možností byste doporučil jako ideální?
Spíš ať si vybere klient, co je jemu nejpříjemnější. Ale z mých praktických zkušenosti se mi jeví jako ideální chat. Jednak vše je v danou chvíli zapsané a jednak stejně potřebujeme od klienta doložit fotodokumentaci jeho aktuální stavu a v nejlepším případě i výsledek CRP testu na přítomnost zánětu. Dnes už si CRP test zvládne udělat doma každý, takže pak jsme schopni ihned určit, zda je potřeba nasadit antibiotikum. V danou chvíli totiž pracujeme s objektivním nálezem, což je pro nás zásadní. Určitě nemůžeme jen tak sloužit někomu, kdo se s námi spojí a řekne, napište mi antibiotika, protože si myslím, že je to dobré. Takto to nefunguje. Není možné vystavit např. eRecept bez medicinského zdůvodnění.
Zažili jste už situace, kdy online pohotovost někomu zachránila život?
V podstatě ano. Už jsme pár takových případů měli. Vzpomínám si na klienta, který si stěžoval na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles víčka pravého oka, což se jevilo jako závažná infekce centrálního nervového systému. Takže ihned následovalo doporučení na urgentní vyšetření v nemocnici. Bylo to tehdy někdy kolem druhé hodiny v noci a klient naštěstí nepostupoval tak, že by čekal, zda to do rána „nepovolí“, ale raději to konzultoval s námi, což bylo jedině dobře. V takových případech jde o čas a ten my v rámci online pohotovosti dokážeme hodně ušetřit.
Pro využívání služby Online pohotovost Plzeňského kraje stačí provést jednoduchou registraci na webu pohotovostpk.cz. Vše je zdarma a po registraci je vše připraveno na propojení s lékařem, který se s klientem spojí v garantovaný čas nejpozději do 30 minut.