Nový nábytek? Hledět jenom na cenu se nemusí vyplatit

Mladší školáci (6–10 let) Postel: Vyberte stabilní postel, případně s ochrannými zábranami, které zabrání pádu. Zejména v menším bytě oceníte, bude-li s úložným prostorem.

Vyberte stabilní postel, případně s ochrannými zábranami, které zabrání pádu. Zejména v menším bytě oceníte, bude-li s úložným prostorem. Stůl a židle: Stůl by měl mít dostatečný prostor pro učení i kreativitu. Židle musí mít opěrku a musí být pohodlná.

Stůl by měl mít dostatečný prostor pro učení i kreativitu. Židle musí mít opěrku a musí být pohodlná. Komody a skříně: Komody na hračky a oblečení, skříň na oblečení a poličky na knížky.

Komody na hračky a oblečení, skříň na oblečení a poličky na knížky. Barvy: Veselé a pestré barvy podporují kreativitu a dobrou náladu. Starší školáci (11–15 let) Postel: Větší postel, ideálně s úložným prostorem. Pokud je to možné, pořiďte i rozkládací pohovku pro kamarády.

Větší postel, ideálně s úložným prostorem. Pokud je to možné, pořiďte i rozkládací pohovku pro kamarády. Stůl a židle: Větší stůl pro učení a práci na projektech. Ergonomická židle.

Větší stůl pro učení a práci na projektech. Ergonomická židle. Regály a skříně: Více úložného prostoru na knihy, školní potřeby a osobní věci.

Více úložného prostoru na knihy, školní potřeby a osobní věci. Barvy: Klidnější odstíny, které podporují soustředění. Studenti (16+ let) Postel: Dospělá postel s kvalitní matrací. Případně i rozkládací pohovka pro hosty.

Dospělá postel s kvalitní matrací. Případně i rozkládací pohovka pro hosty. Stůl a židle: Prostor pro studium a práci na počítači. Ergonomická židle.

Prostor pro studium a práci na počítači. Ergonomická židle. Skříně a komody: Dostatek úložného prostoru na oblečení, knihy a další věci.

Dostatek úložného prostoru na oblečení, knihy a další věci. Barvy: Neutrální tóny, které se snadno kombinují.