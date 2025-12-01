Novinky z nemocnic Plzeňského kraje: Investice a úspěch

Ve Stodě zrekonstruovali oddělení sociální péče
Stodská nemocnice v listopadu dokončila modernizaci oddělení sociální péče. Úpravy se týkaly jak samotných pokojů, tak i sociálního zařízení a zázemí pro personál. Investice vyšla na 3,8 milionu korun. Umožnila také navýšení počtu lůžek z 10 na 14, čímž se nemocnice připravuje na zamýšlené poskytování paliativní péče.
Sociální lůžka jsou určena nemocným lidem, kteří již nevyžadují přímo nemocniční zdravotnickou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné ošetřující osoby. Takovou osobu ovšem nemají k dispozici, a nemohou být proto propuštěni do domácí péče. Pro tyto klienty má nemocnice 10 lůžek v prostorách po bývalém dětském oddělní.
„Nebyly to ale úplně ideální prostory. Některé pokoje měly ještě prosklené stěny, byly v nich dětské vaničky a obecně to byly pokoje staršího vzezření. Proto jsme na letošek připravili jejich rekonstrukci,“ popsal ředitel nemocnice Daniel Hajšman. „Ta zahrnovala nové podlahy, omítky, kazetové podhledy, rozvody elektřiny, osvětlení nebo instalaci nových televizorů s velkou úhlopříčkou. Některé pokoje mají i jinou dispozici a rozšířily se do technického zázemí. Máme tedy nově 14 lůžek ve třech třílůžkových, dvou dvojlůžkových a jednom jednolůžkovém pokoji.“
Posílení kyberbezpečnosti: V Klatovech je nové datové centrum
Nemocnice Plzeňského kraje významně zvyšují bezpečnost nemocničních, ale především i pacientských dat, a to jak před ztrátou způsobenou například požárem, tak i před cíleným kybernetickým útokem. V areálu Klatovské nemocnice na podzim zprovoznili nové moderní datové centrum. Jeho kapacita přesahuje tisíc terabajtů. Krajské nemocnice reagují investicí na stále větší potřebu digitalizace dat a zvyšování kyberbezpečnosti.
„Dosud jsme používali jedno datové centrum a menší lokální kapacity v jednotlivých nemocnicích. Nově máme dvě moderní datová centra, která jsou výkonově i kapacitně totožná, jsou na sobě provozně nezávislá a jsou také geograficky oddělená. Datově jsou vzájemně propojena a zajišťuji, aby v obou lokalitách byla v reálném čase dostupná shodná data ze všech informačních systémů nemocnic skupiny,“ popisuje manažer kyberbezpečnosti Skupiny NPK Tomáš Šenk s tím, že kdyby bylo z jakéhokoli důvodu jedno z datových center nefunkční, nemocnice budou mít veškerá potřebná data stále k dispozici na záložních serverech.
„Dostupnost dat v režimu 24/7 je pro nemocnice klíčové, abychom nemuseli jakkoli omezovat péči a ochránili tím pacienty. Důležité je také si uvědomit, že každý výpadek informačních systémů způsobuje ekonomické škody,“ doplňuje manažer kyberbezpečnosti.
Rokycany a Domažlice se objevily v žebříčku Nejlepších nemocnic
Také v jubilejním 20. ročníku celostátního hodnoticího projektu „Nejlepší nemocnice ČR“ se nemocnice Plzeňského kraje dostaly mezi nejlépe hodnocená zdravotnická zařízení v kategorii malých a středních nemocnic. Konkrétně Rokycanská nemocnice skončila na prvním místě žebříčku „Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“. Domažlická nemocnice pak byla ve stejném žebříčku třetí a v hodnocení ambulantních pacientů obsadila druhé místo.
Celostátní hodnoticí projekt Nejlepší nemocnice roku pořádá organizace HealthCare Institute. Letos do hodnocení zahrnula 148 nemocnic s akutními lůžky, které rozděluje do kategorií – velké fakultní a ostatní nemocnice. U všech hodnotí desítky různých ukazatelů a následně sestavuje základní žebříčky, o kterých rozhodují odborníci (finanční zdraví, online komunikace, kyberbezpečnost) nebo anketní hlasování (spokojenost zaměstnanců, spokojenost ambulantních pacientů a hospitalizovaných). Právě v posledních dvou žebříčcích rozhodly hlasy 118 tisíc respondentů o úspěchu Rokycanské a Domažlické nemocnice.
„V dotazníku spokojenosti se zjišťuje mimo jiné spokojenost s podáváním informací nebo osobním přístupem lékaře či sestry, rychlost přijetí pacienta k hospitalizaci, hodnotí se pocit soukromí a bezpečí, vybavení pokojů i nemocnice, celková péče nebo rychlost, s jakou reaguje personál na bolesti pacienta,“ uvedla manažerka kvality Rokycanské nemocnice Monika Součková s tím, že hlasování pacientů probíhá každý rok vždy od února do srpna.
