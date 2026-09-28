Novinky v krajských nemocnicích: osteologie a nové dárky pro dárce

Návštěvní služba u rodiček se rozšířila z Domažlic i na Klatovsko
Zuzana, Kristýna a Hanka – to je trio porodních asistentek Klatovské nemocnice, které od letoška nabízejí čerstvým rodičkám návštěvní službu v domácím prostředí. Také klatovská porodnice začala totiž tuto službu nabízet v souladu se standardy poporodní péče, kdy poradenství, pomoc a péči přímo v domácím prostředí rodiček hradí systém zdravotního pojištění. Službu nabízí už od roku 2023 porodnice v Domažlicích, kde již vědí, o jakou pomoc mají ženy největší zájem.
V Klatovech i Domažlicích mohou maminky bezplatně využít až tři návštěvy po porodu. Nemusí se jednat jen o ženy, které tam rodily. Službu může využít kdokoli. Jejím smyslem je pomoci ženám v prvních dnech po porodu praktickými radami s péčí o miminko i samu sebe. „Je to komplexní péče, která je zaměřená na zhodnocení zdravotního a psychického stavu matky a miminka. Zahrnuje kontrolu fyziologických funkcí, jako je tlak, kontrolu stavu prsů nebo edukaci v péči o ně,“ popisuje Kristýna Turnerová-Kusovská z klatovské porodnice.
Eliška Královec Černá z Domažlic ví po letech praxe, že rodičky mají tři hlavní důvody, proč péči využít. V první řadě je to skutečně nějaká potíž nebo když si s něčím nevědí rady. „Ve většině případů se jedná o kojení – laktační poradenství, které zahrnuje např. rady, jak zvýšit laktaci, rady ohledně jídelníčku v období kojení, praktickou pomoc s přiložením děťátka atd. Dále řešíme péči o miminko – krmení, kosmetiku, vybavení lékárničky, koupání, nošení, uspávání atd.“ popisuje domažlická asistentka Eliška.
Druhým důvodem, proč péči ženy využívají, je hlavně jejich podpora v roli matky. To znamená, že neřeší konkrétní potíž či problém, ale potřebují jen ujištění, že všechno co dělají, dělají správně. Třetím důvodem je využití podpůrné doplňkové péče ve smyslu nechat se opečovat. Například v podobě poskytnutí aromaterapie, bylinné napářky, ale i poradenství v oblasti sebepéče a fyzické i psychické rekonvalescence po porodu.
Víc: Návštěva porodní asistentky doma
Ve Stodě léčí řídnutí kostí. Osteologii otevřou i Domažlice
Se stárnutím populace přibývá lidí s osteoporózou neboli onemocněním řídnutí kostí. Protože ale osteologických ambulancí, které se zabývají léčbou, prevencí i poradenstvím „jak s nemocí plnohodnotně žít“, je v kraji málo, otevírají dvě nové ordinace Stodská a Domažlická nemocnice. Ve Stodě je už v provozu, Domažlice otevřou během podzimu.
„Osteoporóza, tedy nemoc, při níž ubývá kostní hmota, je poměrně rozšířené onemocnění mezi lidmi od 50 let a zejména u žen,“ popisuje lékařka Stodské nemocnice Iva Pešková. „Přestože tuto nemoc lze již relativně snadno odhalit a přestože jsou jejími důsledky vážné a časté zlomeniny a snížení pohyblivosti nebo u nejzávažnějších případů dokonce i smrt, tak je stále spousta nemocných, kteří o této své diagnóze buď neví, nebo nenavštěvují lékaře a nemoc neřeší. Včasná léčba a prevence přitom snižují riziko dalších zlomenin a pomáhají zachovat soběstačnost i aktivní život.“
Právě tuto léčbu a péči nabízí osteologické ambulance. Lidem, kteří prodělali osteoporotickou zlomeninu (náhlá zlomenina při lehké zátěži kosti), zprostředkují laboratorní vyšetření a zejména vyšetření na denzitometru. Ten již ve Skupině NPK provozují Domažlická a Klatovská nemocnice. Stodská o jeho provoz žádá. Nemocné i pacienty s vysokým rizikem zároveň ambulance zařadí do programu FLS (Fracture Liaison Service), což je komplexní program prevence a péče o pacienty s osteoporózou a podezřením na ni.
Víc: Ve Stodě se otvírá osteologická ambulance
Ve Svaté Anně se začala kromě plazmy odebírat i krev
V Nemocnici Svatá Anna v Plané na Tachovsku se v létě začala vedle plazmy odebírat také krev. Do konce roku se bude odebírat vždy jedno pondělí v měsíci. Na dosavadní odběry přišlo vždy kolem dvaceti zájemců. Ve většině případů se jednalo o dárce, kteří ještě v loňském roce chodili do Tachova, kde ale v prosinci 2025 odběry skončily.
„Původně jsme ve Svaté Anně odebírali jen plazmu. Když ale skončily odběry krve v Tachově, začali jsme se připravovat právě i na krev. Nyní už tedy odebíráme obojí. Odběrovým dnem je stále pondělí, ale krev odebíráme jednou měsíčně a zbylé pondělky je to plazma. Termíny jsou zveřejněné na webu nemocnice a samozřejmě v online rezervačním systému,“ říká vedou odběrových míst krajských nemocnic Marie Sochorová.
Takto to bude fungovat do konce roku. „V závěru roku vyhodnotíme zájem, a když bude dostatečný, navýšíme od roku 2027 kapacity, ať už na krev nebo na plazmu. Buď navýšíme počty odběrových křesel, nebo spíše rozšíříme provoz do odpoledne nebo na jiné odběrové dny,“ doplňuje.
Víc: Ve Svaté Anně se odebírá i krev
Benefitní program dárců: Deštník, sluchátka, skipasy i vstup do fitka
Benefitní program dárců krve a plazmy Klatovské nemocnice, který se vztahuje i na dárce v Domažlicích, Plané nebo na výjezdových odběrech v klatovském a domažlickém okrese, má novinky. Za opakované odběry v kalendářním roce dostanou dárci jako poděkování nově třeba ručník, deštník nebo termohrnek. A novým partnerem programu se stalo klatovské Fitness Šumavan.
Benefitní program se skládá ze tří pilířů. V každém nabízí odběrová místa drobné dárky. Novinky se týkají hlavně třetího pilíře pro dárce, kteří chodí opakovaně a pravidelně. „Dárkyně - ženy, které přijdou v jednom kalendářním roce alespoň třikrát darovat krev nebo 9krát plazmu (bezpříspěvkově), nebo muži, když přijdou čtyřikrát na krev nebo 12krát na plazmu, si mohou nově vybrat z dárků, jako je samorozkládací deštník, froté ručník, velký termohrnek Klatovské nemocnice, bezdrátová sluchátka nebo poukázka do lékárny nemocnice,“ popisuje vedoucí klatovské transfuzky Marie Sochorová. Ví, že oproti významu daru krve se jedná o drobnosti, ale věří, že někomu mohou udělat radost. „Dárci chodí, aby pomohli jiným, ne kvůli dárkům. I tak ale program stále zatraktivňujeme.“
A jen pro připomenutí. První pilíř benefitního programu se týká nových dárců, kteří na uvítanou dostanou triko a vak nemocnice a termohrnek Plzeňského kraje. Druhý pilíř se pak týká úplně všech dárců. „Na konci každého měsíce losujeme zhruba 20 dárců, kteří přišli na odběr v daném měsíci, a nabízíme jim dárky od našich partnerů. Jsou to třeba vstupenky do klatovského divadla, na hokej, do bazénu, dárkový balíček od Chodovaru, vstupenky na hudební akce, skipasy na Špičák a od září jsou to nově i permanentky do fitness centra v Klatovech,“ doplňuje mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.
Víc: Novinky v benefitním programu dárců
U Domažlické nemocnice půjde lépe zaparkovat
Stále víc pacientů, návštěvníků i zaměstnanců využívá k cestě do Domažlické nemocnice osobní dopravu, respektive vlastní auto. I když se tedy průběžně doplňují menší parkovací plochy, bývá občas hlavní parkoviště před nemocnicí zaplněné. Nemocnice proto v létě zahájila výstavbu nové plochy. Vzniká ve svahu severně od stávajících parkovišť, pojme zhruba pro 80 aut a hotová bude v říjnu.
„O problémech s parkováním víme. Plzeňský kraj proto sehnal pozemek, následně jsme připravili projekt, povolení a v létě začali stavět,“ popisuje vedoucí technického oddělení Domažlické nemocnice Martin Karásek s tím, že plocha bude sloužit primárně zaměstnancům. Vjezd a výjezd bude přes závoru. Nicméně uvolní se tím současná parkoviště, takže se zlepší i parkování pro veřejnost. To je hlavní cíl.
„V současné době jsou instalované potřebné sítě, pro veřejné osvětlení, závoru, kamerový systém i pro plánované nabíječky elektromobilů. Stojí sloupy veřejného osvětlení a dělají se povrchy ze zatravňovací dlažby, aby dešťová voda stékala do země a ne do kanalizace,“ shrnul současný stav výstavby vedoucí technik.
Víc: Zaměstnanci Domažlické nemocnice začnou využívat nové parkoviště