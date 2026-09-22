Nové prostory v Plané nabízí žákům učebny, dílny i místo k odpočinku

Žáci mají k dispozici moderní učebny a dílny, odpočinkové prostory, terasy i novou halu pro volnočasové aktivity a relaxaci. Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo 15. září 2026.
Projekt, který má dvě etapy, přinesl krajské škole v Plané výrazně lepší podmínky pro každodenní výuku i práci s žáky. Nové prostory vznikly v areálu školy v Bezdružické ulici, nástavbou na stávajícím domově mládeže, a nahradily původní, již nevyhovující tréninková pracoviště.
Nové zázemí tvoří učebny a odborné dílny pro žáky. Vznikly prostory pro obory kuchař, praktická sestra, ošetřovatel a pečovatelské služby, jejichž absolventy zaměstnavatelé v Plzeňském kraji potřebují. Žáci tak mají pro výuku a odbornou přípravu k dispozici moderně vybavené prostory, které lépe odpovídají jejich potřebám a umožňují jim rozvíjet praktické dovednosti.
V přístavbě vznikly také tři plně vybavené výukové pokoje, jeden simuluje nemocniční pokoj, druhý pokoj sociálních služeb a třetí pokoj hotelového typu. Součástí nového zázemí je také cvičná kuchyně pro výuku budoucích kuchařů s menším sálem pro 40 lidí, kde si žáci procvičí stolničení. Praktická škola navíc získala cvičný byt, ve kterém se žáci učí zvládat běžné situace spojené se samostatným životem, a to od péče o domácnost až po každodenní sebeobsluhu.
Škola ale nemusí být jen místem, kde se žáci učí. Projekt proto přinesl také nové odpočinkové místnosti pro žáky a zaměstnance, sborovnu a halu pro volnočasové aktivity a relaxaci. Součástí nového zázemí jsou také terasy, které mohou žáci využívat k odpočinku během dne.
Významnou součástí projektu je také zázemí pro školního psychologa, včetně psychologické poradny a čekárny. Škola tak získala lepší podmínky nejen pro vzdělávání, ale i pro poskytování podpory žákům, kteří ji potřebují.
Celková hodnota projektu dosáhla 55 mil. Kč, z toho 34 mil. Kč poskytl Plzeňský kraj. Investice do školské infrastruktury mají podle kraje směřovat nejen ke zkvalitnění samotné výuky, ale také k tomu, aby žáci získávali co nejlepší předpoklady pro další vzdělávání, pracovní uplatnění a co nejvíce připravenosti na samostatný život. Dále bude navazovat další etapa projektu, kdy vzniknou učebny pro vzdělávání žáků základní školy speciální, půjde o učebny a dílny na ergoterapii. Tato etapa vyjde na zhruba 66 mil. Kč. Aktuálně už nové prostory rostou.