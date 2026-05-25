Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

„Chtěli jsme zapojit mladou generaci, ukázat jejich kreativitu a pohled. Spolupráce s místní univerzitou nám přišla jako přirozená cesta, jak propojit akademické prostředí s reálnými projekty našeho obvodu. Studenti často přinášejí nové nápady a mají odvahu přemýšlet jinak,“ říká místostarosta Čtyřky Jan Kakeš. „Máme velkou radost, že jsme mohli vybrané návrhy převést do reality. Vznikly krásné prostory, které působí harmonicky a zatím máme jen tu nejlepší zpětnou vazbu,“ vyzdvihuje spolupráci starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup.
Do navrhování interiérů se pustili studenti druhých a třetích ročníků bakalářského studia specializace Design nábytku a interiéru. Návrhy poslali také studenti prvního ročníku navazujícího magisterského oboru. „Studenti druhých ročníků pracovali vždy ve dvojicích. Pro všechny to byla cenná zkušenost. Řešení zadání pro klienta bereme jako důležitou součást výuky. Studenti pracují s reálným zadavatelem, navrhují celkový koncept a atmosféru interiérů, vše s ohledem na požadavky uživatele. Důležité je respektovat účel místnosti, ergonomii i proveditelnost návrhu a zároveň zůstat kreativní a originální,“ říká proděkanka pro tvůrčí činnost FDU ZČU Jana Potiron.
Obřadní síň definuje slavnostní ráz, který podtrhují světlejší tóny. „Dominantním prvkem je křišťálový lustr, který je složen z mnoha třpytivých prvků a světelných zdrojů a stává se tak ozdobou celého prostoru,“ vysvětluje proděkanka Potiron. Návrh pochází od Viktorie Sniegoňové a několik prvků bylo použito z návrhu Magdalény Smutkové.
Zastupitelský sál působí harmonicky, je barevný a hlavní roli tu hraje dřevo. „Modrá barva prezentuje stabilitu, důvěru a vážnost. Zajímavým prvkem jsou měděné lamely. Zaměřili jsme se především na kvalitní akustické řešení prostoru, které je pro daný účel místnosti klíčové. Na zdech jsou akustické obklady, jak textilní, tak dřevěné. Dřevěné lamely jsou také na řečnickém pultu i na hlavním stole,“ popisuje Jana Potiron. Autorkami vítězného návrhu jsou Adéla Chloupková a Pavla Malinová.
Čtvrtý plzeňský obvod spolupracuje s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU dlouhodobě. „V současné době nám studenti jednoho z výtvarných oborů kreslí druhý díl komiksu Doubravecké příběhy. Další spolupráce probíhá při realizaci památníku doubraveckým letcům RAF a sochař Luděk Míšek, který působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, pro nás vytvořil památník generálu Josefu Eretovi v Červeném Hrádku,“ vypočítává starosta Čtyřky Tomáš Soukup.