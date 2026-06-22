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Nejlepší zaměstnanci, nové RTG – nemocnice Plzeňského kraje

Komerční sdělení
Nemocnice Plzeňského kraje v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu, Horažďovicích a Plané se neustále snaží zlepšovat kvalitu zdravotní péče pro pacienty i pracovní podmínky pro personál.

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Cena Srdce - Navrátil | foto: Klatovská nemocnice, a.s.

Také na jaře realizovaly řadu novinek a uskutečnilo se setkání zaměstnanců s oceněním některých významných pracovníků.

Při největším setkání zaměstnanců se rozdalo 23 ocenění

Krajské nemocnice v závěru května opět oceňovaly výjimečné zaměstnance, kteří jsou ve své práci příkladem pro své okolí, dělají dobré jméno nemocnicím nebo se zasloužili o rozvoj svého oddělení a oboru. Předávání cen Srdce NPK se konalo v rámci neformálního setkání zaměstnanců s doprovodem na hradě Švihov na Klatovsku. Skleněnou sošku se symbolem srdce si převzalo 19 jednotlivců včetně lékařů, sester, terapeutů i nezdravotníků a čtyři týmy.

„Chceme nejen upozornit na významné kolegy z nemocnic, ale celým programem i poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci. A setkání zaměstnanců, které se konalo již po páté, je i jedna z mála příležitostí, kdy se mohou neformálně setkat lidé z různých oddělení všech šesti nemocnic, třeba ti, kteří se znají jen podle jména či po telefonu, ale nikdy se neviděli tváří v tvář,“ uvedl místopředseda představenstev nemocnic Petr Hubáček.

Mezi letos oceněnými byl například primář klatovského psychiatrického oddělení Jiří Navrátil (na snímku), vrchní sestra oddělení následné péče ve Stodu Hana Houšková nebo tým Zdravotnické dopravní služby Domažlické nemocnice.

Víc: Při dosud největším setkání zaměstnanců nemocnic se rozdalo 23 cen Srdce

Rokycanská nemocnice zintenzivnila modernizaci

Čilý stavební ruch je poslední měsíce patrný v areálu Rokycanské nemocnice. Ta začala loni mnohem intenzivněji přeměňovat i s finanční podporou Plzeňského kraje své okolí i interiéry. „V Rokycanech se poskytuje skvělá péče, je tu kvalitní přístrojové vybavení i erudovaný personál, ale bohužel je patrná vizuální zanedbanost budovy a okolí. Věřím ale, že poslední rok ukazuje, že se situace mění,“ uvedl radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Karel Pressl s tím, že kraj loni zainvestoval desítkami milionů například kompletní výměnu kotle a technologii vytápění a v areálu staví nové výjezdové místo záchranky.

Modernizace RN

V exteriérech dále vznikly květinový park s posezením v přední části areálu, obnovily se i parkové úpravy za nemocnicí a také 670 metrů nového plotu. V nemocnici vznikly nové ordinace pro ortopedickou a diabetologickou ambulanci, buduje se nové bistro, vzniká nové zázemí pro údržbu, modernizují se pokoje na chirurgickém oddělení a také na další pokoje se pořídilo 30 nových televizorů. Mezi větší investice patří modernizace prostor rehabilitačního oddělení. „Když pominu nové podlahové krytiny, výmalbu nebo dveře, tak se hlavně uvolnily dvě místnosti po staré kotelně a další změnou dispozic jsme získali mnohem víc prostor. Pořídili jsme proto i nové přístroje a rozšířili nabídku procedur. Zlepšilo se i zázemí pro personál a čekárna,“ uvedla primářka Hana Weisová.

V létě se pak chystá rekonstrukce pravého křídla polikliniky, kde jsou interní ambulance. Dostanou nové podlahy, osvětlení, změní se příčky, odstraní obkladačky a hlavně dřevěné představky na převlékání.

Více: V Rokycanské nemocnici zintenzivňuje stavební ruch. Mění se interiéry i exteriéry

Nový rentgen zlepší v Klatovech skiagrafická i skiaskopická vyšetření

Radiodiagnostické oddělení Klatovské nemocnice začalo využívat nový skiaskopický a skiagrafický přístroj Siemens Luminos Lotus max. Jeden z nejmodernějších rentgenů svého druhu v regionálních nemocnicích pořídila nemocnice jako náhradu za starší dosluhující skiaskopický přístroj a také kvůli potřebě navýšit kapacity skiagrafických vyšetření. Nové zařízení za zhruba 11 milionů korun včetně stavebních úprav a softwaru nabízí kromě snazšího ovládání především pokročilejší funkce, snímání s vyšší kvalitou a ostrostí snímků při nižší radiační zátěži.

RDG KN

Dosavadní skiaskopický přístroj byl zastaralý. Nevyhovoval už stávajícím nárokům zdravotníků a zvyšovaly se náklady na jeho provoz. Nový přístroj ho nejen nahradí, ale nabízí i více funkcí včetně skiagrafu. To je důležité i proto, že oddělení provádí stále víc skiagrafických vyšetření a další dva rentgeny, které používá, jsou vytížené.

Víc: Klatovská nemocnice má nový rentgen. Pomůže zpřesnit a navýšit počet vyšetření

Stodská nemocnice rekonstruuje bytový dům pro zaměstnance

Po rozsáhlých investicích uvnitř Stodské nemocnice se letos významně mění i okolí. Kvůli plánované výstavbě urgentního příjmu byla v areálu odstraněna starší už nepoužívaná budova záchranky a garáží a v těsné blízkosti areálu se dokončuje modernizace bytového domu s ordinacemi.

Bytový dům SN

„V domě je jedenáct bytů, kde bydlí zaměstnanci nemocnice, kteří buď nemají vlastní bydlení, nebo pochází z jiného regionu a ve Stodu jsou jen část týdne. Většina bytů prošla rekonstrukcí, ale čtyři poslední chybí. Ty se dělaly teď na jaře. Vedle toho se mění okna, dům se celý zatepluje a modernizují se kompletně ordinace a čekárny v přízemí,“ říká ředitel nemocnice Daniel Hajšman s tím, že v hlavní nemocniční budově narůstá ambulantní provoz, přibývají odborné poradny, ale docházejí prostory. Dvě ordinace se tedy přesunou mimo areál. Vznikl pro ně i bezbariérový přístup a osm parkovacích míst.

Víc: Stod rekonstruuje bytový dům pro zaměstnance. Modernizuje i ambulance a zatepluje

Svatá Anna nabízí procedury na vodním lůžku Medi Stream

Nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané rozšiřuje nabídku služeb, které pacientům zpříjemňují pobyt nebo doplňují zdravotnické služby. Pořídila lůžko Medi Stream využívající technologii vodního lehátka, kde lze efektivně regenerovat síly, mobilizovat imunitní systém a udržovat svaly a tělo v kondici.

Masážní lůžko SA

Lůžko pomáhá od bolesti zad, svalového napětí nebo stresu. „Povrch je naplněn teplou vodou a pod ní se pohybují masážní válečky, které dle potřeb mění směr a intenzitu. Provádí jak celotělovou masáž, tak se umí zaměřit i jen na horní či dolní část těla nebo na končetiny,“ popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Miroslava Kordíková. Přístroj automaticky přizpůsobí pohyb válečků postavě klienta a umí sám zvolit i některý z mnoha přednastavených programů. Službu mohou využít hospitalizovaní i ambulantní pacienti.

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