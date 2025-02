Nejistota v automotive učí lidi hledat si stabilní práci

Stabilita. To je slovo, které rezonuje snad u každého, kdo dnes pracuje v automobilovém průmyslu. A zároveň něco, co se rozplývá v mlze nejasností okolo budoucnosti tohoto oboru, na který naše země dlouho spoléhala. Nejasná budoucnost, přesun výroby do zahraničí a pokles zakázek – to vše přimělo Lukáše, technika se zkušeností v automotive, hledat nové příležitosti. Nakonec zvolil Ball a dnes říká, že to bylo jedno z jeho nejlepších rozhodnutí. Proč? To vám Lukáš poví na následujících řádcích.

Společnost Ball, přední americký výrobce recyklovatelných plechovek, je totiž doslova synonymem pro stabilitu. Její výroba staví na moderních technologiích, ekologických principech a dlouhodobém růstu. „Hliníkové plechovky jsou obalem budoucnosti. Jsou totiž celé úplně recyklovatelné a poptávka po nich pořád roste. Stačí se podívat do krámu, kolik nápojů v plechovkách bylo před deseti lety a kolik je jich dnes. Navíc svět dnes řeší, jak přestat vyhazovat věci na skládky, a plechovky jsou skvělým příkladem, jak toho docílit. To znamená, že i firma, která je vyrábí, má stabilní zakázky a perspektivu,“ říká Lukáš, který do Ballu přešel po deseti letech práce v automobilovém průmyslu.

Lukáš se rozhodl změnit zaměstnání ve chvíli, kdy v jeho předchozí firmě začalo docházet ke snižování výroby. „Mám dvě malé děti, hypotéku na dům a potřeboval jsem mít jistotu, že budu mít práci, která uživí moji rodinu. Ball mě zaujal svou stabilitou, výší mzdy, benefity a celkovým přístupem. Když jsem viděl, že navíc nabízejí smlouvu na dobu neurčitou hned od prvního dne, bylo to pro mě rozhodující,“ vysvětluje motivy své volby.

Začátky v nové práci byly podle Lukáše jednodušší, než očekával. „Měl jsem obavy, jestli se dokážu rychle zorientovat v jiném typu výroby, ale moje zkušenosti z automotive mi hodně pomohly. Navíc v Ballu mají propracovaný systém zaškolení a kolegové mi od prvního dne pomáhali,“ vzpomíná. Dnes Lukáš pracuje jako specialista na opravy a údržbu strojů a podílí se na optimalizaci výrobních procesů. „Baví mě, že tahle práce je různorodá. Každý den řeším něco jiného a mám pocit, že se pořád posouvám dál. Není to monotónní práce u pásu. A koho by to u pásu přece jen bavilo, pro toho tahle práce asi není,“ dodává.

Jedním z benefitů, které Lukáš nejvíce oceňuje, je příspěvek na dopravu. Do Ballu dojíždí z malé obce Přívětice, což je asi 40 minut jízdy autem. „Příspěvek na dopravu je skvělý, protože pokryje větší část mých nákladů. Navíc firma přispívá všem zaměstnancům, ať dojíždí odkudkoli,“ říká. Lukáš vyzdvihuje také flexibilitu směn, která mu umožňuje trávit více času s rodinou. „Mám pocit, že moje práce teď lépe zapadá do mého osobního života, a to je pro mě v těchto letech, kdy děti rostou prakticky každý den, hrozně důležité. Nemám ale problém si odpracovat i něco navíc, když je to potřeba,“ upozorňuje.

Proč by Ball mohl být zajímavý i pro další zaměstnance z automobilového průmyslu? „Pokud hledáte jistotu, Ball je rozhodně správná volba. Firma má stabilní zakázky, moderní pracovní prostředí a férové podmínky. Navíc vám dá příležitost rozvíjet se v něčem novém,“ říká Lukáš. Ball nabízí širokou škálu benefitů, jako jsou rekondiční masáže, příspěvky na sport a kulturu, vstupenky na fotbal a hokej, možnosti dalšího vzdělávání a mnoho dalšího.

„Když se podívám zpátky, jsem rád, že jsem do toho šel. V Ballu jsem našel nejen práci, která mě uživí, ale taky smysluplnou náplň. Navíc jsou tu lidi hodně v pohodě, což je taky důležité. Je to zkrátka práce, kde se cítím dobře,“ uzavírá Lukáš. Pokud hledáte stabilitu, která vám v automobilovém průmyslu chybí, Ball je tím správným místem. Podívejte se na aktuální nabídku volných pozic na www.rozjedtetosnami.cz a připojte se k týmu, který tvoří obaly budoucnosti.