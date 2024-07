Nádobí, které není třeba mýt? Využívají ho nejen restaurace nebo kempy

Léto je nejen časem dovolených, ale také časem nejrůznějších akcí pod širým nebem od rodinných oslav, svateb, grilovaček a párty pro kamarády až po velké festivaly. Tam všude, a zdaleka nejen tam, nacházejí uplatnění jednorázové kelímky, tácky, talíře a příbory, ubrousky, krabice, párátka, misky, ubrusy, brčka, tašky a další podobné zboží. S jejich používáním odpadají obavy, aby se něco nerozbilo, starosti, kdo bude všechno to špinavé nádobí mýt, i nekonečné počítání, jestli se vidličky a nože vrátily všechny. Bohatý výběr jednorázového nádobí, a nejen na párty, nabízí firma TRAST Klatovy, s.r.o. Objednat si na jejím e-shopu může kdokoli, jednotlivec i velká firma.

„Zásobujeme restaurace, hotely, fast foody, pizzerie, autokempy a podobně. Velmi často si u nás zákazník objedná jednu, dvě věci, které shání, a když zjistí, jak široký máme sortiment, vrací se i dál,“ říká jednatel společnosti Karel Riegl.

V letních měsících jsou v e-shopu TRASTu nejžádanější tácky, kelímky, ubrousky, ale třeba i krabičky na jídlo, které používají restaurace nabízející možnost jídla s sebou.

„V nabídce máme například misky zatavovací nebo zavírací, plastové, polystyrenové, ale umíme uspokojit i zákazníky, kteří žádají misky bio: na skladě máme i krabičky, které jsou vyrobené z odpadu cukrové třtiny nebo krabičky papírové,“ vypočítává Karel Riegl.

Na e-shopu najdete ale i jednorázové nádobí a doplňky, které posunou vaši zahradní párty o level výš: papírové ubrusy rozmanitých barev a vzorů, girlandy, balónky a serpentiny, vystřelovací konfety, dřevěné misky ve tvaru lodičky, svíčky, lampiony, svíticí pásky nebo rozmanité dekorativní bodce do jednohubek či koktejlů.

Firma TRAST funguje v Klatovech už více než dvacet let. Jde o rodinnou firmu, která si zakládá na tom, že zboží dokáže v Klatovech a okolí dodat už v den objednávky. Stačí si objednat do 11 hodin dopoledne – a odpoledne už je vše u zákazníka. Pokud je zákazník z větší dálky, už to bohužel tak rychle nejde. V takovém případě je doručení svěřeno do rukou Balíkovny, Zásilkovny a dalších doručovacích a spedičních služeb.